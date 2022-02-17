Reklam Kurulu 11 Subat 2020 tarih ve 2019/9931 sayili kararinda bir gida firmasinin patates cipsi ürünlerinin paketlerinin içinden çikan bedava soguk çay kuponlarina yönelik kampanya ve anilan ürünün reklamlarini incelemis, söz konusu kampanyanin ve anilan reklamlarin Ticari Reklam ve Haksiz Ticari Uygulamalar Yönetmeligi ile 6502 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun'un ilgili hükümlerine aykiri olmadigina, bu kampanya ve reklamlara iliskin herhangi bir idari yaptirim uygulanmasina yer olmadigina karar vermistir.

Anilan kararindan kisa bir süre sonra 12 Mayis 2020 tarih ve 2019/12332 sayili kararinda da bir sekerleme firmasinin çocuklara yönelik kalem kutusu yaninda söz konusu firmanin çesitli sekerlemelerinin hediye olarak verilmesi seklindeki promosyon uygulamasini incelemistir. Kalem kutusu ürününün özellikle okul çagindaki çocuklarin ilgisine yönelik bir ürün oldugu, inceleme konusu promosyon uygulamasinin aslinda firmanin asil ürünleri olan sekerleme - çikolata ürünlerinin pazarlamasina dönük bir uygulama oldugu, dolayisiyla söz konusu uygulama ile çocuklarin, Saglik Bakanligi Bilim Kurulu Tarafindan Onaylanan Besin Profili Modeli Ve Hazirlanan Gida Ve Içecek Listesinde kirmizi kategoride bulunan "Asiri Tüketimi Tavsiye Edilmeyen Gidalar" kapsaminda yer alan sekerleme ve çikolata ürünlerini tüketmeye tesvik edildigi, dolayisiyla söz konusu uygulamanin, kamu sagliginin gelistirilmesi açisindan son derece önemli olan "çocuklara ve gençlere saglikli ve dengeli beslenme aliskanligi kazandirma" ilkesi ile uyusmadigini degerlendirmis ve anilan promosyon ve reklamlarin durdurulmasina karar vermistir.

Reklam Kurulu 12 Mayis 2020 tarihli ve 2020/182 sayili kararinda da çesitli fast food restoranlarinin çocuk menülerinin yaninda çesitli oyuncaklarin hediye edilmesi seklindeki promosyon uygulamalarini incelemistir. Saglik Bakanligi'nca hazirlanan Besin Profili Modeli Ve Hazirlanan Gida Ve Içecek Listesinde kirmizi renkli kategoride yer alan ve "Asiri Tüketimi Tavsiye Edilmeyen Gida" olarak siniflandirilan gida ve içeceklerden herhangi birinin çocuk menülerinin içeriginde bulunmamasi kaydiyla, fast food restoranlar tarafindan sunulan çocuk menülerinin yaninda çesitli oyuncak verilmesi seklindeki uygulamanin 6502 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 61. maddesine ve Ticari Reklam ve Haksiz Ticari Uygulamalar Yönetmeligi'nin 24/A maddesinin 3. fikrasina aykiri olmadigina karar vermistir.

Bu kararlar, Ticari Reklam ve Haksiz Ticari Uygulamalar Yönetmeligi'nin 24/A maddesinin 3. fikrasinin "Asiri tüketimi tavsiye edilmeyen gidalarin satisini artirmaya yönelik uygulamalar kapsaminda, çocuklar hedef alinarak, asil ürünün disinda çocuklarin ilgi alanlarina ve begenilerine yönelik ürünler, ürünle birlikte ayrica hediye olarak verilemez." yönündeki hükmü çerçevesinde gida ürünleri ile birlikte verilen hediye ürünlere getirilen kisitlamanin sinirlarinin tespit edilebilmesi bakimindan oldukça önemli ve yol göstericidir.

Ticari Reklam ve Haksiz Ticari Uygulamalar Yönetmeligi'nin 24/A maddesi hukuk düzenimizde yeni sayilabilecek bir hüküm olup düzenleme kapsaminda teknik terimler tanimlanmadigi ve düzenlemenin kendisi de yeterince açik olmadigi için geçtigimiz yillarda oldukça tartismalara neden olmustur. Zira düzenleme kapsaminda "hediye" ve "pazarlama teknigi" kavramlarinin ne ifade ettigine yönelik herhangi bir bilgi ve tanima yer verilmemistir.

Reklam Kurulu anilan güncel kararlarinda gidalar ile birlikte verilen tüm hediye ürünlerin yasaklanmadigini, sadece dogrudan çocuklari hedef alan ve çocuklarin ilgi alanlari ile begenilerine yönelik ürünlerin gidalarla birlikte hediye olarak verilemeyecegini teyit etmistir. Her ne kadar anilan kararlarin gerekçe bölümünde, Ticari Reklam ve Haksiz Ticari Uygulamalar Yönetmeligi'nin 24/A maddesinde yer alan hediye ve pazarlama teknigi terimlerinin ne olabilecegi açikça yorumlanmamis olsa da yukarida anilan kararlardan bedava soguk çay kuponlarinin çocuklarin ilgi alanlarina ve begenilerine yönelik hediye ve pazarlama teknigi olarak kabul edilmedigi, ancak kalem kutularinin ve kalem kutulari ile hediye sekerleme verilmesinin çocuklara yönelik hediye ve pazarlama oldugu karardan anlasilmaktadir. Yine bedava soguk çay kuponlarinin dogrudan hedef aldigi tüketici kitlesinin çocuklar olmadigi, bu hediyenin özel olarak çocuklarin degil tüm tüketici kitlesinin ilgili alani ve begenisine yönelik oldugu sonucuna varildigi karardan anlasilmaktadir. Kalem kutusu beraberinde verilen sekerlemeler ile yürütülen promosyon kampanyasinda ise Reklam Kurulu özellikle anilan firmanin aslinda sekerleme üreten bir firma olmasina ve anilan kampanya ile aslinda firmanin asil ürünleri olan sekerlemelerin çocuklara yönelik olarak pazarlandigina dair detayli bir inceleme gerçeklestirmis olmaktadir.

Anilan düzenleme kapsaminda asiri tüketimi tavsiye edilmeyen gidalar ile birlikte hediye oyuncaklar, çocuklara yönelik koleksiyon ürünleri, çikartmalarin verilmesinin yasaklandigi konusunda tereddüt olmamakla birlikte benzer hangi tür ürünlerin yasak kapsaminda olup olmadigi konusunda Reklam Kurulu'nun bahsi geçen kararlari fikir vermektedir.

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