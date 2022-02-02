Bugünkü Resmi Gazete'de yayimlanan Ticari Reklam ve Haksiz Ticari Uygulamalar Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") ile e-ticaret hizmetleri açisindan oldukça önemli degisiklikler yapilmistir. Öne çikan degisiklikleri asagida bulabilirsiniz.

Kisisellestirilmis fiyat

Günümüz dijital reklamciligi "çevrim içi kisisel/davranissal reklam" yoluyla, tüketicilerin çevrim içi davranislari ve diger kisisel verilerinin izleme (tracking) ve hedefleme (targeting) yollariyla takip edilip onlara özel ürün ve fiyatlar sunulmasi yoluyla yapilmaktadir.

Yönetmelik uyarinca artik "kisisellestirilmis fiyat" hususu düzenlenmistir. Kisisellestirilmis fiyat, bir mal veya hizmete iliskin olarak tüketicinin satin alma davranisi ve diger kisisel verileri analiz edilerek sunulan fiyat olarak tanimlanmaktadir. Ayrica tüketiciye sunulan kisisellestirilmis fiyat, ürünün güncel satis fiyatiyla ayni alanda gösterilmelidir.

Indirimli satis fiyatlari

Bir mal veya hizmete indirim yapildigini gösteren reklamlarda bulunmasi zorunlu hususlara "indirimden önceki fiyat" bilgisi eklenmistir.

Bir mal veya hizmetin indirimden önceki satis fiyatinin tespitinde indirimin uygulandigi tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düsük fiyatin esas alinacagi belirtilmistir. Bu konudaki ispat yükümlülügü reklam verene ait olacaktir.

Finansal hizmetlere iliskin reklamlar

Mal veya hizmetin bagli kredi ile satisa sunuldugunun belirtildigi reklamlarda; (i) kredinin vadesine, (ii) faiz oranina, (iii) tüketiciye toplam maliyetinin aylik ve yillik yüzde degerine ve (iv) geri ödeme kosullarina; reklamin yayinlandigi alanda ya da bir baglanti veya uyari isareti ile tüketicilerin yönlendirilerek ayrintili bilgi alabilecegi bir internet sitesinde veya açilir ekranda yer verilmelidir.

Siralama uygulamalari

Internet üzerinden satisa sunulan bir mal veya hizmetin belirli özellikleri (fiyat, nitelik vb.) arasinda karsilastirma yapilarak siralama yapilmasi halinde siralamanin hangi esaslar göz önünde bulundurularak yapildigina iliskin bilgiye ya (i) ayni alanda ya da (ii) baglanti veya uyari isareti ile tüketicilerin yönlendirilerek ayrintili bilgi alabilecegi açilir ekranda kolayca görünebilecek sekilde yer verilmesi gerekmektedir.

Ayrica reklam veya sponsorluk ve benzeri anlasmalara dayanilarak gösterilen siralama sonuçlarinda "reklam" ibaresine yer verilmesi zorunlulugu getirilmistir.

Tüketici degerlendirmeleri

Satici veya hizmet saglayici tarafindan tüketicilere degerlendirme yapilmasi imkâni saglandigi takdirde (örn. ürünlerin yorumlanmasi için olusturulan alanlar) bu degerlendirmelerin sadece ilgili mal veya hizmeti satin alanlar tarafindan yapilmasina izin verilmesi gerekmektedir.

Bu degerlendirmelerin yayinlanmasina iliskin esas ve kurallar belirlenmelidir. Bu esas ve kurallara degerlendirmelerin yayinlandigi alanda ya da bir baglanti veya uyari isareti ile tüketicilerin yönlendirildigi açilir ekranda yer verilmesi gerekmektedir.

Olumlu/olumsuz ayrimi gözetilmeksizin tüm tüketici degerlendirmeleri en az bir yil süre ile herhangi bir yönlendirme yapilmadan objektif ölçütlere göre (tarih, degerlendirme notu, satici veya saglayiciya göre siralanmasi gibi) yayinlanmalidir.

Eger tüketici degerlendirmesi ilgili mevzuata aykiri bir saglik beyani içeriyorsa yayinlanmamalidir.

Degerlendirmeye konu tüketici magduriyetinin satici veya saglayici tarafindan giderildigine dair tüketici, satici ya da saglayici tarafindan yapilan bildirim gerekli dogrulama yapildiktan sonra gecikmeksizin ilk degerlendirmenin yayinlandigi alanda yayinlanmalidir.

Satisi artirmak amaciyla dogru olmayan veya olumlu degerlendirmelerin yapilmasi için gerçek veya tüzel kisilerle anlasma yapilmamali veya bu konuda hizmet satin alinmamalidir.

Sikayet platformlarina getirilen ek yükümlülükler

Sikayet platformlari (asil faaliyet alani internet ortaminda tüketici sikayetlerinin yayinlanmasina imkan saglamak olan platformlar), hakkinda degerlendirme yapilan satici veya saglayicilara degerlendirmenin yayinlanmasindan önce açiklama yapma veya cevap verme hakkini kullanabilmeleri için en az yetmis iki saat süre taninacaktir.

Bu süre taninmazsa veya degerlendirmelerin gerçegi yansitmadigi anlasilirsa, sikayet platformlari bu degerlendirmeleri yayinlayamayacaktir. Satici veya saglayicinin cevap hakkini kullanmasi için platforma üye olma, ücret ödeme gibi uygulamalara bagli olmaksizin etkin bir iletisim yöntemi saglanmalidir.

Aldatici ticari uygulamalar

"Girdi maliyeti ve döviz kuru artisi gibi fiyat degisimlerinden etkilenmemesine ragmen bu durumlardan etkileniyormus gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satis fiyatinda hakli bir gerekçe olmaksizin artis yapmak" aldatici ticari uygulamalar örneklerinden kaldirilmistir.

(i) "Satin alma sürecini otomatiklestiren bir yazilim kullanmak suretiyle spor, tiyatro, söylesi gibi etkinlik biletlerini, belirlenen limitlerin disinda satin alarak tüketicilere yeniden veya daha yüksek fiyatla satisa sunmak" ve (ii) "internet ortaminda bir mal veya hizmete iliskin yönlendirici ara yüz tasarimlari, seçenekler ya da ifadeler gibi araçlarla tüketicilerin karar verme veya seçim yapma iradesini olumsuz etkileyen ya da normal sartlar altinda verecegi kararda satici veya saglayici lehine degisikliklere yol açmayi hedefleyen yöntemler kullanmak" aldatici ticari uygulamalar örneklerine eklenmistir.

Yönetmelik 1 Mart 2022 tarihinde yürürlüge girecektir. Diger degisiklikleri de görebilmek ve Yönetmelik'e ulasmak için lütfen buraya tiklayiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.