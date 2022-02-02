Ticaret Bakanligi tarafindan 1 Subat 2022 tarihli ve 31737 sayili Resmi Gazete'de Ticari Reklam ve Haksiz Ticari Uygulamalar Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik ("Güncel Yönetmelik") 1 yayimlanmistir.

Ticari reklam kapsaminda; reklam veren, reklam ajanslari, mecra kuruluslari ve reklamcilik ile ilgili tüm kisi, kurum ve kuruluslar ile ticari uygulamada bulunanlarin uymasi gereken ilkeleri ve bu ilkeler çerçevesinde yapilacak inceleme esaslarini belirlemek ve haksiz uygulamalara karsi tüketicileri korumak amaciyla 10 Ocak 2015 tarihli 29232 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Ticari Reklam ve Haksiz Ticari Uygulamalar Yönetmeliginde ("Yönetmelik")2 yapilan degisiklikleri içeren isbu Güncel Yönetmelik kapsamindaki önemli hususlar asagida bilginize sunulmaktadir.

Güncel Yönetmelik ile Yönetmeligin 5'inci maddesinin birinci fikrasinin (g) bendi yürürlükten kaldirilmistir. Ilgili madde kapsaminda yapilan degisiklik neticesinde; reklamlarin, hastalarin tedavi öncesi ve sonrasina ait ifade ya da görüntüler içermesi mümkün hale getirilmistir. (Güncel Yönetmelik 1. madde) Yönetmeligin 13'üncü maddesine eklenen 10'uncu fikra kapsaminda, kisisellestirilmis fiyat kavramin mevzuata dahil edilmistir. Güncel Yönetmelige göre; bir mal veya hizmete iliskin olarak tüketicinin satin alma davranisi ve diger kisisel verileri analiz edilerek sunulan fiyatin kisisellestirilmis fiyat oldugu kabul edilir. Tüketiciye bu sekilde bir fiyat sunulmasi durumunda, bu hususa iliskin bilgi ile o mal veya hizmet ile ilgili olarak satici veya saglayici tarafindan belirlenen güncel satis fiyatina ve kisisellestirilmis fiyata ayni alanda yer verilecegi düzenlenmistir. (Güncel Yönetmelik 2. madde) Ilgili Güncel Yönetmelik kapsamindaki bir diger degisiklik ise; indirimli satis reklamlarina yöneliktir. Bir mal veya hizmetin indirimden önceki satis fiyatinin tespitinde, indirimin uygulandigi tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düsük fiyat esas alinacaktir. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara iliskin reklamlarda indirimin miktari veya orani hesaplanirken ise, indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alinacaktir. Bu hususlara iliskin ispat külfeti reklam verene yüklenmistir. (Güncel Yönetmelik 3. madde) Yönetmeligin 25'inci maddesine eklenen fikra ile bir mal veya hizmetin bagli kredi ile satisa sunuldugunun belirtildigi finansal hizmetlere iliskin reklamlarda kredinin vadesine, faiz oranina, tüketiciye toplam maliyetinin aylik ve yillik yüzde degerine ve geri ödeme kosullarina reklamin yayinlandigi alanda ya da baglanti veya uyari isareti ile tüketicilerin yönlendirilerek ayrintili bilgi alabilecegi bir internet sitesinde veya açilir ekranda yer verilmesi gerektigi düzenlenmis ve tüketicilerin yaniltilmasi önlenmek istenmistir. (Güncel Yönetmelik 4. madde) Güncel Yönetmelik ile, Yönetmelik kapsaminda sayilan reklama iliskin özel düzenlemesi bulunan mal veya hizmetlere biyosidal ürünler eklenmistir. Ilaçlar, beseri tibbi ürünler, tibbi cihazlar, saglik hizmetleri, gidalar, takviye edici gidalar, kozmetik ve temizlik ürünleri, biyosidal ürünler, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin reklamlari, ilgili mevzuatinda yer alan reklam ve tanitimla ilgili diger hükümlere de uygun olmalidir. (Güncel Yönetmelik 5. madde) Yönetmeligin 28'inci maddesinden sonra gelmek üzere bazi konular düzenlenmistir. Bu kapsamda Internet ortaminda satisa sunulan bir mal veya hizmetin fiyat, nitelik ve benzeri hususlarinda karsilastirma yapilarak siralama yapilmasi durumunda, siralamanin hangi ölçütler dikkate alinarak olusturulduguna iliskin bilgiye ayni alanda ya da bir baglanti veya uyari isareti ile tüketicilerin yönlendirilerek ayrintili bilgi alabilecegi açilir ekranda kolayca görünebilecek sekilde yer verilecektir. Ayni zamanda reklam veya sponsorluk ve benzeri anlasmalara dayanilarak gösterilen siralama sonuçlarinda reklam ibaresine yer verilmesi zorunludur. (Güncel Yönetmelik 6. madde) Internet ortaminda, satici ve saglayicilar ya da bunlar adina mesafeli sözlesme kurulmasina aracilik eden araci hizmet saglayicilari tarafindan, tüketicilerin bir mal veya hizmete ya da satici veya saglayicilara iliskin degerlendirme yapmasina imkan saglanmasi durumunda; bu degerlendirmelerin, sadece ilgili mal veya hizmeti satin alanlar tarafindan yapilmasina izin verilecektir. Bununla birlikte; tüketici degerlendirmeleri, gerekli incelemeler sonrasi olumlu ya da olumsuz ayrimi yapilmaksizin en az bir yil süre ile herhangi bir yönlendirme yapilmadan tarih, degerlendirme notu, satici veya saglayiciya göre siralanma gibi objektif bir ölçüte göre yayinlanmalidir. Belirlenen esas ve kurallar çerçevesinde yayinlanmasina izin verilmeyen tüketici degerlendirmelerine iliskin hususlar degerlendirmeyi yapan tüketiciye derhal bildirilmelidir. (Güncel Yönetmelik 6. madde) Bir mal veya hizmetin satisini arttirmak amaciyla ise, dogru olmayan degerlendirmelerin yapilmasina ya da mal veya hizmeti onaylayan ifadelerin kullanilmasina yönelik gerçek veya tüzel kisiyle anlasma yapilamaz ya da hizmet satin alinamaz. (Güncel Yönetmelik 6. madde) Güncel Yönetmelik ile düzenlenen 28/B maddesine ilave olarak; hakkinda degerlendirme yapilan satici ve saglayicilara, degerlendirmenin yayinlanmasindan önce açiklama yapma veya cevap verme hakkini kullanabilmeleri için en az yetmis iki saat süre taninmalidir. Degerlendirmeler, bu süre dolmadan önce veya gerçegi yansitmadiginin anlasilmasi halinde yayinlanamayacaktir. (Güncel Yönetmelik 6. madde) Son olarak; isbu Güncel Yönetmelik uyarinca asagida sayilan hususlar da "Aldatici Ticari Uygulamalar" kapsaminda kabul edilmistir.

- Satin alma sürecini otomatiklestiren bir yazilim kullanmak suretiyle spor, tiyatro, söylesi gibi etkinlik biletlerini, belirlenen limitlerin disinda satin alarak tüketicilere yeniden veya daha yüksek fiyatla satisa sunulmasi, veya

- Internet ortaminda bir mal veya hizmete iliskin yönlendirici ara yüz tasarimlari, seçenekler ya da ifadeler gibi araçlarla tüketicilerin karar verme veya seçim yapma iradesini olumsuz etkileyen ya da normal sartlar altinda verecegi kararda satici veya saglayici lehine degisiklere yol açmayi hedefleyen yöntemler kullanilmasi "Aldatici Ticari Uygulamalar" olarak degerlendirilmistir. (Güncel Yönetmelik 9. Madde)

Güncel Yönetmelik hükümleri 1 Mart 2022 tarihinde yürürlüge girecektir. Bununla birlikte Yönetmelige getirilen Ek Madde 1 ile Reklam Kurulu tarafindan ticari reklam ve haksiz ticari uygulamalara yönelik kilavuzlar hazirlanacagi ve bu kilavuzlarin Ticaret Bakanligi'nin internet sitesinde yayimlanacagi belirtilmistir. Bu sekilde yayimlanacak olan kilavuz ile belirsiz konulara açiklik getirilecek gibi gözüküyor.

1. 1 Subat 2022 tarih ve 31737 Sayili Resmi Gazete. Asagida yer alan linkten 1 Subat 2022 tarihinde erisim saglanmistir: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220201-6.htm

2. 10 Ocak 2015 tarih ve 29232 Sayili Resmi Gazete. Asagida yer alan linkten 1 Subat 2022 tarihinde erisim saglanmistir: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150110-5.htm

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