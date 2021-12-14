Covid-19 pandemi döneminin ortaya çikardigi ihtiyaçlara paralel olarak hijyen ve saglik bakim ürünlerine yönelik reklam ve tanitimlar da sayica çogaldi. Reklam Kurulu da bu tür ürünler dogrudan tüketicilerin sagligini ilgilendirdigi için bu ürün gruplarinin reklamlarina karsi son derece hassas ve titiz bir inceleme ve degerlendirme gerçeklestirdi. Tanikli ve karsilastirmali reklamlar dahil olmak üzere ilgili mevzuatta özel düzenlemeye tabi reklam türleri ile reklamlarda ispat külfeti kurali da kararlarda en fazla deginilen hususlar oldular. Reklam ve tanitimlardaki söz konusu çesitlilik; Reklam Kurulu'nun son dönemde verdigi kararlara da yansidi ve reklam hukukunun temel kavramlari bir kez daha ele alindi.

Antibakteriyel islak mendillerin reklamlarina iliskin verdigi bir kararinda Reklam Kurulu reklami yapilan antibakteriyel islak mendilin yüzeylerde koronavirüsü öldürmek hususundaki etkisi kanitlanmis olsa dahi, damlacik yolu ile hasta bireylerin virüs bulastirma riski devam ettiginden söz konusu ürünlerin koronavirüsten koruyacagina yönelik ifade ve görüntülerin tüketicileri yanlis yönlendiren ve kamu sagligini bozabilecek nitelikte oldugu sonucuna varmistir. Ürün kullanildiginda tekrar virüs bulasmayacagi seklinde bir çikarimin önlenmesi adina anilan reklamlari durdurma cezasi verilmistir.

Yine biyosidal ürünlerin reklamlarinin ciddi bir artis göstermis olmasi neticesinde Reklam Kurulu bu ürünlerin reklamlarini siki bir sekilde ele aldi. Biyosidal ürün ruhsati bulunmadigi halde ürünün reklaminin yapildigini tespit ettigi incelemelerinde söz konusu reklamlarin durdurulmasi yanisira ayni zamanda reklam veren firmalara da ciddi idari para cezalari uyguladi.

Yine Reklam Kurulu'nun özellikle hijyen ürünlerinin reklamlarinda dikkat ettigi hususlardan biri de tanikli reklamlar oldu. Çok fazla ürünün reklamlarinda doktor, dis hekimi, eczacilarin yer aldigi pandemi sürecinde Reklam Kurulu Ticari Reklam ve Haksiz Ticari Uygulamalar Yönetmeligi'nin 16. maddesinin 3. fikrasinda yer alan "Reklamlarda; doktor, dis hekimi, veteriner hekim ve eczacilar ile saglik kuruluslarinin bir mal veya hizmete yönelik saglik beyaninda bulunduguna iliskin ya da bu izlenimi uyandiran herhangi bir görüntü, beyan veya atfa yer verilemez." hükmünü pandemi döneminin tüketiciler nezdinde neden oldugu endise halini de dikkate alarak tüketicileri korumak maksadiyla oldukça dar bir çerçevede yorumlayarak toplumda bilinen bir doktorun antibakteriyel bir ürünü önerdigi reklamlari yukarida anilan düzenlemeye aykiri bulmustur ve anilan reklamin durdurulmasinin yanisira idari para cezasi uygulanmasina da karar vermistir.

Böylelikle; pandemi sürecinde de tüketicilerin ihtiyacina göre sekillenen ürün ve hizmet çesitliligi, pazarlama ve reklam sektöründe karsiligini bulmus ve Reklam Kurulunun kararlarinda bu egilim sekillenmistir. Reklam Kurulu'nun söz konusu ürünlere iliskin verdigi kararlarinda daha detayli inceleme yapmasi kamu sagliginin gözetilmesi ve tüketicinin bu çerçevede korunmasi bakimindan olumlu ve makul bir tutum olarak degerlendirilebilir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.