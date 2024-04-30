6 Nisan 2024 tarihli ve 32512 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 8313 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ("Değişiklik Kararı") ile 30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6434 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda ("Karar") birtakım değişiklikler yapılmıştır.
Başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:
I. Karar'ın Ek (I) ve Ek (II) sayılı listeleri kapsamında değerlendirilen şirketler hariç olmak üzere, şirketlerin bağımsız denetime tabi olma kriterleri aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:
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Değişiklik öncesi eşikler:
Aşağıdaki şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketlerin bağımsız denetime tabi olması düzenlenmiştir;
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Değişiklik Kararı uyarınca yeni eşikler:
Aşağıdaki şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketlerin bağımsız denetime tabi olması düzenlenmiştir;
II. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarına ilişkin kriterlerde yapılan değişiklikler:
Ek (I) sayılı listede halihazırda yer alan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların tabi oldukları kriterler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
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Değişiklik öncesi düzenleme:
Aşağıdaki hak veya lisanslardan en az birine sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar:
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Değişiklik Kararı uyarınca yeni düzenleme:
15/02/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden
III. Kapsam dışındaki şirketler hakkında yapılan değişiklikler:
- Karara ekli (I) sayılı listenin 1 ilâ 8. sırası kapsamında yer almayan ve Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olan şirketler; ve
- Karara ekli (I) sayılı listede veya (II) sayılı listenin 3. sırasında yer almayan ve sermayesinin en az %50'si devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler Karar'ın uygulama kapsamı dışında olacaktır.
IV. Aşağıda sayılan şirketler Karar'a ekli (I) sayılı listeye eklenmiş ve 2024 hesap dönemi itibariyle, başkaca herhangi bir kritere bakılmaksızın, bağımsız denetime tabi olmuştur:
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans, sertifika veya yetki belgesi alıp kurumun düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren ve söz konusu düzenlemeler uyarınca bağımsız denetim yükümlülüğü bulunan şirketler;
- Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları; ve
- Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları.
V. EK (II) sayılı listenin kapsamından çıkan şirketler:
- Sermayesinin en az %25'i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler.
- Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketler.
VI. Yürürlük
Değişiklik Kararı şirketlerin 01/01/2024 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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