Değişiklik öncesi eşikler: Aşağıdaki şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketlerin bağımsız denetime tabi olması düzenlenmiştir; Aktif toplamının 75 Milyon TL Ve Üstünde olması, Yıllık net satış hasılatının 150 milyon TL ve üstünde olması, Çalışan sayısının 150 ve üstünde olması.

Değişiklik Kararı uyarınca yeni eşikler: Aşağıdaki şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketlerin bağımsız denetime tabi olması düzenlenmiştir; Aktif toplamının 150 milyon TL ve üstünde olması, Yıllık net satış hasılatının 300 milyon TL ve üstünde olması, Çalışan sayısının 150 ve üstünde olması.