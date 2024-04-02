Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurul Karar Organı'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca yapılan duyuru ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere "Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" (TMS 29) hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmişti.

Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), TMS 29 hükümlerini uygulayarak finansal tablolarını hazırlayacak olan SPK finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının özkaynak kalemlerinin sunumu, TMS 29'un ilk uygulaması ile geçmiş yıl zararlarının mahsubu, kar dağıtımı ve iç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili hususlara yönelik 7 Mart 2024 tarihli ve 14/382 sayılı kararı ile uygulanması gereken hususları açıklamıştır.

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