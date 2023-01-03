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30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79) Değerli Kağıtlar ile 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2023 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edilmiştir.

Tebliğ'de yer alan açıklamalar aşağıdaki gibidir:

Değerli kağıt bedelleri

(1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı 55,00

b)Beyanname 55,00

c) Protesto, vekaletname, re'sen senet 110,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 - Pasaportlar 501,00

4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016-6735/27 md.) 356,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

a) Kanuni bildirim süresi dışında

doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 83,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı 83,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 166,00

7 - Aile cüzdanları 445,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri 624,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 624,00

11 - (Mülga: 2/1/2017-KHK-680/35 md.; Aynen kabul:

1/2/2018-7072/34 md.)

12 - Motorlu araç tescil belgesi 557,00

13 - İş makinesi tescil belgesi 468,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 33,00

15 - Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.) 83,00

16 - Yabancı çalışma izni belgesi 356,00

(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

17- Çalışma izni muafiyeti belgesi 356,00

(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(4) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2022 yılının son iş günü saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Bilgilerinize sunulur.

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