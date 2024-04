ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

1 Loi n° 1.559 du 29 février 2024 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (Partie IV) 2 Arrêté Ministériel n° 2024-120 du 29 février 2024 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2012 182 du 5 avril 2012 portant application de la loi n° 1.385 du 15 décembre 2011 portant diverses mesures en matière de mise à jour de la législation sur les sociétés anonymes, les sociétés civiles, les trusts et les fondations, modifié 3 Ordonnance Souveraine n° 10.430 du 29 février 2024 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021 portant application de la loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée. 4 Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Corporate/Commercial Law from Monaco

What Became Of Forever? The Rule Against Perpetuities' Last Stand In Jersey Walkers Despite the Trusts (Jersey) Law 1984 ("Trusts Law") expressly providing against the rule against perpetuities currently applying in Jersey...

Overview - Trust Protectors: Watchdogs Or Independent Decision Makers? Kennedys Law LLP In this mini-series of articles, we explore the role of protectors insofar as the same can be identified in general terms, although it will, of course, always be necessary to have regard to the express terms of the trust instrument ...

Setting Up A Cyprus Company: Is A Foreign Interest Company The Answer You've Been Looking For? Dixcart Group Limited Cyprus has long been a hub for international businesses and individuals who wish to manage their wealth efficiently and effectively.

Trust Protectors: Watchdogs Or Independent Decision Makers? Part 5 The Consequences For The Protector Who Oversteps His Role Kennedys Law LLP Irrespective of whether the protector's role is wide or narrow, it will occasionally be the case that the protector strays beyond the scope of the powers conferred upon him.

Isle Of Man Private Foundations Overview Dixcart Group Limited The Private Foundation represents a unique incorporated vehicle that is becoming increasingly popular for estate planning, asset protection, and a wide and varied array of activities.