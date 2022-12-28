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1) Понятие договора доверительного управления

Одним из эффективных инструментов управления товариществом с ограниченной ответственностью (далее – «ТОО»), набирающим все большую популярность в Казахстане, является передача доли участия в уставном капитале ТОО (доля участия в ТОО) в доверительное управление.

Как известно, по договору доверительного управления имуществом (далее – «ДДУ») одна сторона (учредитель доверительного управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом от своего имени в интересах указанного учредителем лица – выгодоприобретателя.

По общему правилу в доверительное управление может быть передано любое имущество (имущественное право) за некоторым исключением, в том числе доля участия в ТОО.

Хотя доверительное управление может быть учреждено не только на основании ДДУ, но и судебного решения или административного акта, в данной статье нами будут рассмотрены особенности передачи доли участия в ТОО в доверительное управление на основании гражданско-правовой сделки, т.е. ДДУ.

2) Содержание и форма ДДУ

2.1) Состав доли участия в ТОО, передаваемой в доверительное управление

В п. 2 ст. 886 (Договор доверительного управления) ГК РК предусмотрены существенные условия ДДУ, в том числе указание на состав имущества, передаваемого в доверительное управление.

На практике в ДДУ состав доли участия в ТОО указывают как размер доли участия в уставном капитале данного товарищества.

Так, в Типовой форме ДДУ долями участия в уставном капитале уполномоченной компании, состав предаваемой в доверительное управление доли участия в уставном капитале компании описан как «процент доли Учредителя в уставном капитале (%)» и «номинальная стоимость вклада в уставный капитал».

Касательно передачи имущества ТОО по ДДУ долей участия в ТОО.

Суды указывают, что доверительное управление долей участия в ТОО неразрывно связано с управлением имуществом данного ТОО, и акты приема-передачи доли участия в ТОО и его имущества являются обязательным условием заключения ДДУ. (Были случаи, когда суды отказывали в удовлетворении требований по возврату имущества ТОО при отсутствии акта приема-передачи имущества ТОО.)

Такая позиция приводит к выводу, что заключение ДДУ долей участия в ТОО требует заключения акта приема-передачи доли участия в ТОО и его имущества (более подробно см. кейсы 1 и 2 в Приложении к настоящей статье, которое содержит обзор судебной практики).

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