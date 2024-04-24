Международными договорами государств-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), решениями Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия) и другими актами, издаваемыми в рамках ЕАЭС, регулируется многие аспекты внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов на территории ЕАЭС. При применении указанных международных договоров, решений и иных актов зачастую возникают спорные ситуации, связанные с нарушением прав и законных интересов хозяйствующих субъектов в результате неприменения или ненадлежащего их применения. В такой ситуации хозяйствующий субъект обращается за судебной защитой в компетентный суд соответствующего государства-члена ЕАЭС. При этом существует еще Суд ЕАЭС, который тоже обладает определенной компетенцией в разрешении споров, возникающих на территории ЕАЭС.

Какие дела может рассматривать Суд ЕАЭС по заявлениям хозяйствующих субъектов?

Суд ЕАЭС вправе рассматривать дела по оспариванию решений или действий (бездействия) Комиссии. В то же время такие решения и действия (бездействия) Комиссии могут быть связаны с различными вопросами, возникающими в сфере правоприменительной практики ЕАЭС.

Основанием обращения в Суд ЕАЭС является либо решение Комиссии, не соответствующего Договору о ЕАЭС или другим международным договорам в рамках ЕАЭС, либо неправомерные действия (бездействие) Комиссии. В обоих указанных случаях должно иметь место нарушение прав и законных интересов хозяйствующего субъекта, которое намерено оспорить такое решение или действия (бездействие) Комиссии.

Какие действия и требования необходимо выполнить до обращения в Суд ЕАЭС?

До подачи заявления в Суд ЕАЭС об обжаловании как решения ЕАЭС, не соответствующего международным договорам в рамках ЕАЭС, так и неправомерного действия (бездействия) Комиссии, допущенного по результатам обращения хозяйствующего субъекта в Комиссию, необходимо соблюсти обязательный досудебный порядок. Для этого следует письменно обратиться в Комиссию в целях урегулирования возникшего спора в досудебном порядке. В дальнейшем сведения о таком обращении в досудебном порядке и копия этого обращения в Комиссию прикладываются к заявлению в Суд ЕАЭС в соответствии с требованиями ст. 9 Регламента Суда ЕАЭС, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23.12.2014 года № 101 (далее – Регламент Суда ЕАЭС).

Обращение для урегулирования спора в досудебном порядке не требуется в случаях, прямо предусмотренных Договором о ЕАЭС. К таким случаям в силу п. 14 Приложения № 19 к Договору о ЕАЭС относится обжалование решения Комиссии по делу о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках.

Пунктом 43 Статута Суда ЕАЭС (Приложения № 2 к Договору о ЕАЭС) предусмотрена форма осуществления урегулирования спора в досудебном порядке, а именно: путем проведения консультаций, переговоров или иными способами, предусмотренными Договором о ЕАЭС и международными договорами в рамках ЕАЭС.

На практике такая нечеткая и расширительная трактовка досудебной процедуры в тех или иных случаях может порождать вопросы о соблюдении или несоблюдении досудебного порядка при подаче заявления в Суд ЕАЭС.

Судом ЕАЭС было принято к производству заявление РУП «Белмедпрепараты» об обжаловании бездействия Комиссии, выразившегося в непрекращении ею производства по делу о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках и невыдаче Комиссией соответствующего предупреждения РУП «Белмедпрепараты». При этом до подачи заявления в Суд ЕАЭС РУП «Белмедпрепараты» направило в Комиссию ходатайство о прекращении рассмотрении дела о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках. В связи с этим Суд ЕАЭС признал досудебный порядок урегулирования спора соблюденным с учетом содержащейся в п. 43 Статута Суда ЕАЭС формулировки о соблюдении досудебного порядка «путем проведения консультаций, переговоров или иными способами» (постановление Коллегии Суда ЕАЭС, принятое 11.04.2023 в г. Минске).

В то же время одним из судей по вопросу досудебного порядка урегулирования спора было изложено особое мнение, в котором выражено несогласие с подходом об утверждении Коллегией Суда ЕАЭС соблюдения РУП «Белмедпрепараты» досудебного порядка урегулирования спора (Особое мнение судьи Сейтимовой В.Х. от 11.04.2023 по делу № С-4/23). В данном особом мнении содержаться доводы о необходимости исключения неединообразных подходов в оценке доказательств, подтверждающих обращение в Комиссию с вопросом об урегулировании спора в досудебном порядке. В таком случае необходимо учитывать наличие Формуляра обращения хозяйствующего субъекта об оспаривании решения Евразийской экономической комиссии, его отдельных положений или действий (бездействия) Евразийской экономической комиссии (Приложение к Порядку рассмотрения обращений хозяйствующих субъектов об оспаривании решений Евразийской экономической комиссии, их отдельных положений или действий (бездействия) Евразийской экономической комиссии).

Обращаем внимание, что срок досудебного урегулирования составляет три месяца и исчисляется со дня подачи обращения в Комиссию. При подаче заявления в Суд ЕАЭС к нему необходимо прикладывать документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора. В связи с этим можно сделать вывод о необходимости обращения в Комиссию в письменной форме в целях подтверждения в дальнейшем соблюдения досудебного порядка.

Необходимо ли пройти все судебные инстанции в соответствующем государстве-члене ЕАЭС, чтобы обратиться в Комиссию и затем в Суд ЕАЭС?

Ни Статут Суда ЕАЭС (Приложение № 2 к Договору о ЕАЭС), ни Регламент Суда ЕАЭС не содержат требования об исчерпании всех возможных механизмов защиты нарушенных прав хозяйствующего субъекта на национальном уровне для перехода к разрешению спора на наднациональный уровень путем обращения в Комиссию и затем при необходимости в Суд ЕАЭС.

Что касается решения или действий (бездействия) самой Комиссии, то их обжалование в любом случае должно происходить в Суде ЕАЭС, так как суды государств-членов ЕАЭС не обладают компетенцией по вопросам соответствия или несоответствия решений или действий (бездействий) Комиссии Договору о ЕАЭС или иным международным договорам в рамках ЕАЭС.

Обращению субъекта хозяйствования в Комиссию по поводу допущенных органами или должностными лицами государства-члена ЕАЭС нарушений может предшествовать судебное разбирательство по факту данного нарушения на национальном уровне. Считаем, что в случае отказа судебных инстанций на национальном уровне в удовлетворении требований хозяйствующего субъекта, оспаривающего неправомерные акты, действия (бездействия) органов или должностных лиц государства-члена ЕАЭС, такой отказ будет подтверждением сложившейся правоприменительной практики в этом государстве по определенному вопросу. С учетом этого Комиссия, а впоследствии и Суд ЕАЭС будут оценивать, насколько законодательство и правоприменительная практика этого государства соответствуют международным договорам и иным актам в рамках ЕАЭС.

Какие решения Комиссии могут быть обжалованы в Суд ЕАЭС и в каких случаях? Рассматривались ли Судом ЕАЭС дела по оспариванию решений Комиссии?

Решение Комиссии, которое может быть обжаловано в Суде ЕАЭС, представляет собой принятый Комиссией акт, содержащий положения нормативно-правового характера, который является обязательным для всех государств-членов ЕАЭС.

Так, ООО «Поларис Инт» обратилось в Суд ЕАЭС с заявлением о признании Решения Коллегии Комиссии от 11.05.2017 года № 51 «О классификации бытового отпаривателя для одежды в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза» не соответствующим международным договорам и иным актам в рамках ЕАЭС (Решение Коллегии Суда ЕАЭС по делу по заявлению ООО «Поларис Инт», принятое 22.02.2021 в г. Минске). Данное заявление было принято Коллегией Суда ЕАЭС к производству, так как его рассмотрение относится к компетенции Суда ЕАЭС.

По другому делу Коллегией Суда ЕАЭС было прекращено производство по делу в связи с тем, что заявление о несоответствии Договору о ЕАЭС и другим актам в рамках ЕАЭС было подано в отношении рекомендации Комиссии. В связи с этим Коллегия Суда ЕАЭС отметила, что к компетенции Суда ЕАЭС отнесен исчерпывающий перечень актов, подлежащих судебному контролю, а рекомендации и распоряжения Комиссии в нем отсутствуют.

Коллегия Суда ЕАЭС также обратила внимание на различную правовую природу, цели и юридическую силу решений и рекомендаций Комиссии. Решения Комиссии имеют нормативно-правовой характер и обязательны для государств-членов в то время, как рекомендации Комиссии не носят обязательного характера. Поэтому рекомендации Комиссии не могут оспариваться в Суде ЕАЭС, поскольку это не входит в его компетенцию (Постановление Коллегии Суда ЕАЭС по делу по заявлению ООО «Производственное предприятие «Ремдизель», принятое 08.04.2016 в г. Минске).

Справочно: В соответствии со ст. 45 Регламента Суда ЕАЭС при рассмотрении дела по заявлению хозяйствующего субъекта об оспаривании решения Комиссии или его отдельных положений и (или) действия (бездействия) Комиссии Суд ЕАЭС в судебном заседании осуществляет проверку:

полномочий Комиссии на принятие оспариваемого решения;

факта нарушения прав и законных интересов хозяйствующих субъектов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, предоставленных им Договором о ЕАЭС и (или) международными договорами в рамках ЕАЭС;

оспариваемого решения или его отдельных положений и (или) оспариваемого действия (бездействия) Комиссии на соответствие их Договору о ЕАЭС и (или) международным договорам в рамках ЕАЭС.

Что представляет собой бездействие Комиссии, которое может быть обжаловано в Суд ЕАЭС?

В случае оспаривания бездействия Комиссии речь идет о бездействии в отношении конкретного обращения хозяйствующего субъекта в Комиссию и касается необоснованного невыполнения Комиссией его требований предпринять определенные действия, обязанность совершения которых возложена на Комиссию. В таком случае бездействием Комиссии может считаться отсутствие ответа на обращение, его оставление без рассмотрения, ответ не по существу заявленного требования или отказ в принятии необходимых мер, входящих в компетенцию Комиссии.

По одному из дел Суд ЕАЭС определил юридически значимое бездействие как регламентированное правом пассивное поведение субъекта, выраженное в неиспользовании лицом предоставленных ему возможностей либо несовершении им обязательных действий. Противоправность такого бездействия заключается в невыполнении субъектом своих обязанностей, когда ему предписано правом действовать в соответствующих ситуациях определенным образом (решение Коллегии Суда ЕАЭС от 28.12.2015 по делу по заявлению индивидуального предпринимателя Тарасика К.П.).

Применительно к деятельности органов и должностных лиц ЕАЭС Суд ЕАЭС разъяснил, что бездействием с их стороны будет считаться неисполнение либо ненадлежащее исполнение наднациональным органом (должностным лицом) обязанностей, возложенных на него правом ЕАЭС, в частности, оставление обращения хозяйствующего субъекта без рассмотрения полностью или частично, дача ответа заявителю не по существу обращения, если рассмотрение этого обращения относится к компетенции наднационального органа или должностного лица. При этом Суд ЕАЭС подчеркивает, что такое бездействие должно иметь место по отношению к так называемой «специальной обязанности», которая является прямой обязанностью Комиссии и не может быть делегирована иным лицам (решение Коллегии Суда ЕАЭС от 28.12.2015 по делу по заявлению индивидуального предпринимателя Тарасика К.П.).

Можно ли обжаловать в Суд ЕАЭС непринятие мер Комиссией по обращению хозяйствующего субъекта о проведении мониторинга и контроля при нарушении органами государства-члена норм права ЕАЭС?

Как отмечается Судом ЕАЭС, мониторинг осуществляется Комиссией постоянно, вне зависимости от наличия соответствующего обращения и имеет комплексный характер. Для его проведения заявления хозяйствующего субъекта не требуется. В связи с этим Суд ЕАЭС не рассматривает обращение конкретного лица об осуществлении мониторинга в связи с допущенным в отношении него нарушением как безусловное основание для мониторинга.

Реализация Комиссией полномочий по осуществлению мониторинга не имеет непосредственного влияния на права и законные интересы конкретного хозяйствующего субъекта. Поэтому Суд ЕАЭС может не усматривать неправомерного бездействия, непосредственного затрагивающего права и законные интересы обратившегося хозяйствующего субъекта, в непроведении Комиссией мониторинга и контроля по поданному им обращению.

В то же время никакого запрета для обращения хозяйствующего субъекта с заявлением о допущенных в отношении него нарушениях и требованием проведения мониторинга и контроля исполнения международных договоров и иных актов в рамках ЕАЭС не предусмотрено. В связи с этим Суд ЕАЭС не исключает, что такое обращение может служить для Комиссии источником информации об имеющихся нарушениях и поводом для проведения мониторинга, поскольку мониторинг предполагает сравнительный анализ законодательств государств-членов и положений международного договора (решение Коллегии Суда ЕАЭС от 28.12.2015 по делу по заявлению индивидуального предпринимателя Тарасика К.П.).

Судом ЕАЭС было принято к производству заявление ООО «Ойл Марин Групп» об обжаловании действий Комиссии, выразившихся в отказе в проведении мониторинга и контроля исполнения международных договоров в рамках ЕАЭС как относящееся к компетенции Суда ЕАЭС (постановление Коллегии Суда ЕАЭС от 07.06.2018 по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Ойл Марин Групп").

При обращении в Комиссию с заявлением о проведении мониторинга и контроля как хозяйствующему субъекту обосновывать свое требование?

При подаче в Комиссию заявления о допущенном в отношении хозяйствующего субъекта нарушении международного договора в рамках ЕАЭС с требованием о проведении мониторинга и контроля считаем необходимым обосновать следующие обстоятельства:

- имело место нарушение предоставленных международными договорами в рамках ЕАЭС прав и законных интересов хозяйствующего субъекта;

- конкретные положения законодательства государства-члена ЕАЭС не соответствуют международным договорам в рамках ЕАЭС;

- правоприменительная практика в других государствах-членах ЕАЭС складывается иным образом.

От предоставления полного и исчерпывающего обоснования изложенных обстоятельств будет зависеть не только признание Комиссией доводов хозяйствующего субъекта достаточными для проведения мониторинга, но и перспективы дальнейшего обжалования действия (бездействия) Комиссии в Суде ЕАЭС в случае отказа Комиссии в принятии соответствующих мер или уклонения от их принятия.

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