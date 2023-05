De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam verbiedt de gemeente Ouder-Amstel op 9 maart 2023 (ECLI:NL:RBAMS:2023:1316) een stuk grond één-op-één aan een geïnteresseerde te verkopen zonder openbare selectieprocedure.

De feiten

Omwonenden hebben interesse getoond in de aankoop van twee percelen in eigendom van de gemeente, grenzend aan hun eigen percelen. Aan de percelen van de gemeente grenzen weer twee (kleinere) percelen in eigendom van het Waterschap. Door die percelen loopt een openbare weg. Een derde heeft de percelen van het Waterschap gekocht, om vervolgens bij de gemeente in een goede onderhandelingspositie te komen voor de aankoop van de percelen van de gemeente om daarop een woning te realiseren. De gemeente is bereid een gemeentelijk perceel aan de derde te verkopen in ruil voor aankoop van een perceel van die derde.

Beoordeling door de rechtbank

In geschil is de vraag of de gemeente terecht heeft geconcludeerd dat slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor aankoop van het perceel en dus heeft afgezien van een openbare selectieprocedure.

De rechtbank overweegt dat door de handelswijze van de gemeente en haar gebrek aan openbaarheid voorafgaand aan de onderhandelingen met de derde het er de schijn van heeft dat de gemeente de criteria toeschrijft naar één specifieke gegadigde en dat zij onvoldoende oog heeft gehad voor andere mogelijkheden en de belangen van omwonenden. Het lijkt erop dat de mogelijkheid van verkoop van de kavels voor woningbouw is aangezwengeld door de koper. De gemeente was zich blijkens de mailwisseling met het Waterschap ook bewust van de tactiek van koper. Nu zij wist dat er meer geïnteresseerden waren, had het op haar weg gelegen om zorgvuldiger te werk te gaan, vooraf bekend te maken wat de criteria waren voor verkoop en niet alleen met de koper in gesprek te gaan, maar ook met de andere geïnteresseerde(n). De conclusie is dan ook dat de gemeente door haar handelwijze in strijd heeft gehandeld met het gelijkheidsbeginsel en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld jegens eisers. De vordering van de omwonenden wordt toegewezen.