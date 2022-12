ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Le 13 décembre 2022, la cour d'appel d'Afrique du Sud a décidé que ni M. NJ Ayuk ni le Centurion Law Group ne devaient présenter d'excuses formelles pour les déclarations d'avocats agressifs faites contre Delphin Mocache Massoko et l'OCCRP dans la défense d'un client accusé à tort par Delphin Mocache Massoko et l'OCCRP. Delphin Mocache Massoko est le fils de Son Excellence Avelino Mocache Mehenga, l'un des ministres les plus puissants du gouvernement de Guinée équatoriale.

Le 13 décembre 2022, la cour d'appel d'Afrique du Sud a décidé que ni M. NJ Ayuk ni le Centurion Law Group ne devaient présenter d'excuses formelles pour les déclarations d'avocats agressifs faites contre Delphin Mocache Massoko et l'OCCRP dans la défense d'un client accusé à tort par Delphin Mocache Massoko et l'OCCRP. Delphin Mocache Massoko est le fils de Son Excellence Avelino Mocache Mehenga, l'un des ministres les plus puissants du gouvernement de Guinée équatoriale.

Delphin Mocache Massoko harcèle continuellement les employés du Centurion Law Group et fait des allégations téméraires et infondées contre les clients de haut niveau que le cabinet représente, en particulier le ministre des Mines et des Hydrocarbures de Guinée équatoriale, Gabriel Mbaga Obiang Lima. Après avoir examiné la totalité des faits et appliqué le droit, la cour d'appel sud-africaine a statué en faveur de M. Ayuk et du Centurion Law Group.

Tous les jours, des Africains de Guinée équatoriale, du Nigeria, du Ghana et d'Afrique du Sud sont victimes d'une chasse aux sorcières massive et d'attaques personnelles sur le travail qu'ils font. Le Centurion Law Group continuera à défendre vigoureusement ses clients à travers le continent africain, qu'ils soient grands ou petits. Nous sommes convaincus que la justice ne doit être refusée à personne.

Pour la première fois, Delphin Mocache Massoko et l'OCCRP sont tenus responsables de leurs allégations imprudentes. Les Africains ne devraient pas être réduits au silence pour défendre quiconque est victime d'allégations fallacieuses et mensongères. La justice prévaudra toujours.

Le droit à des conseils juridiques indépendants et confidentiels est un principe fondamental dans toute société libre et démocratique, et est étroitement lié au droit à un procès équitable et à l'État de droit. C'est quelque chose que Mocache et l'OCCRP n'ont pas encore compris. Dans sa forme la plus simple, le principal bénéficiaire de ce principe est le client qui peut être attaqué.

Lorsque des avocats et des cabinets juridiques sont dénigrés et attaqués par des blogueurs en raison de leur travail, ce sont les clients et le public qui en pâtissent le plus, ainsi que la qualité du travail fourni.

Les attaques de Mocache et de l'OCCRP sont comparables à celles de l'éminent théoricien du complot Alex Jones. Elles sapent l'État de droit et peuvent avoir des conséquences concrètes pour de nombreux Africains.

En tant que l'un des principaux cabinets d'énergie d'Afrique, nous sommes fiers que les tribunaux sud-africains aient montré que les droits légaux ne peuvent être annulés sans procédure régulière, et que nous ayons des professionnels du droit qui servent l'État de droit et maintiennent notre démocratie en vie.

Le Centurion Law Group a son siège à Johannesburg et dispose de bureaux et de partenaires en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Centurion Law Group est un cabinet d'avocats qui transforme la façon dont le droit est pratiqué sur le continent. Nos avocats et conseillers formés à l'international sont réputés pour conseiller les gouvernements, les investisseurs étrangers, les entreprises locales, les autres cabinets d'avocats et le secteur privé. Les compétences multilingues de l'équipe nous permettent de travailler en anglais, en espagnol, en français, en allemand et dans d'autres langues indigènes africaines.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.