Le Code de droit international privé monégasque, issu de la Loi n°1448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, et entré en vigueur le 8 juillet 2017, a permis de fixer un cadre législatif et interdit désormais la révision au fond du jugement en matière d'exequatur. Avant ce Code, les juridictions monégasques pouvaient opérer une révision au fond du jugement étranger lorsque l'Etat ayant rendu le jugement procédait lui-même à un examen au fond en matière d'exequatur. A l'inverse, en cas de réciprocité, le juge monégasque n'examinait pas au fond le jugement étranger. Ainsi, le juge monégasque ne peut plus refuser l'exequatur au motif que le juge étranger aurait mal apprécié la situation de fait ou de droit qui lui était soumise, qu'il y ait réciprocité ou non.

