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Коммерческий суд БВО недавно дал руководящие разъяснения в отношении возможности наложения обеспечительных мер в поддержку иностранного судопроизводства.

Судебный процесс в котором юристы Ogier, Дэвид Уэлфорд и Сара Лэйтэм успешно выступили от имени заявителя, получив судебный приказ о замораживании и раскрытии активов в поддержку судебного разбирательства в Англии, является одним из первых в котором были применены положения статьи 24A Закона о Верховном суде Виргинских островов.1 Это положение закона закрепило возможность получения обеспечительных мер в поддержку иностранного судопроизводства, в отсутствии судебного разбирательства по существу на БВО, что ранее было затруднительно в связи с решением принятым апелляционным судом по делу Broad Idea International Limited v Convoy Collateral Limited.2

При толковании положений статьи 24A судьёй Уолбэнк был применён двухэтапный подход в соответствии с которым необходимо было определить: 3

является ли обоснованным ходатайство о наложении временных обеспечительных мер в поддержку иностранного судопроизводства, как если бы такое ходатайство было подано в отношении судебного разбирательства по существу возбужденного на БВО; и

если да, то «целесообразно» ли предоставление такой судебной защиты в независимости от положений раздела 24A.

Ответ на вопрос о том, что следует понимать под «целесообразным» рассматривался судьёй с учетом практики судов Англии.

Данное дело является прецедентным и подтверждает возможность получения обеспечительных мер в поддержку иностранного судопроизводства, в отсутствии судебного разбирательства по существу на БВО, что в свою очередь соответствует судебной практике применяемой в Англии и Уэльсе.

1 The Eastern Caribbean Supreme Court (Virgin Islands) Act.

2 Broad Idea International Limited v Convoy Collateral Limited (Appeal No. BVIHCMAP2019/0026, 29 May 2020).

3 Данный подход также применяется судами Англии и Уэльса при толковании статьи 25 Закона о гражданской юрисдикции и судебных решениях от 1982 года, учитывая схожесть этих нормативных актов.

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