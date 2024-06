De luchthaven van Oakland wil haar naam wijzigen

Novagraaf has been helping iconic brands and innovative organisations drive competitive advantage through intellectual property (IP) for more than 130 years. One of Europe’s leading IP consulting groups, Novagraaf specialises in the protection and global management of IP rights, including trademarks, patents, designs, domain names and copyright. Part of the Questel group, Novagraaf has 18 offices worldwide and a network of more than 330 IP attorneys and support specialists.

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

De huidige officiële naam van de luchthaven van Oakland is Metropolitan Oakland International Airport. Oakland ligt in de baai van San Francisco en wil de naam van de luchthaven wijzigen in San Francisco Bay Oakland International Airport.

De voorgestelde naam verduidelijkt waar OAK (de luchthaven code) zich daadwerkelijk bevindt, namelijk aan de Baai van San Francisco en verbetert het geografische bewustzijn van Oakland onder inkomende reizigers naar de regio. Dit zal de toegenomen concurrentie en een ruimere keuze aan nationale en internationale directe vluchtbestemmingen voor inwoners van de Bay Area ondersteunen.

In een persbericht meldt de luchthaven van Oakland dat grote luchtvaartmaatschappijen waaronder Southwest Airlines de rebranding ondersteunen.

De burgemeester en het stadsbestuur van San Francisco verzetten zich tegen de naamswijziging. De naamsverandering van Oakland zou mogelijk een schadelijk effect hebben op de internationale luchthaven van San Francisco.

Een van de doelen van merkbescherming is ervoor te zorgen dat consumenten producten en/of diensten niet verwarren, niet alleen in het belang van de consumenten, maar ook in het belang van de merkhouders, die een deel van de goodwill van hun goederen en diensten zouden kunnen verliezen als consumenten ze per ongeluk in verband brengen met inferieure producten of diensten.

Luchthaven San Francisco dreigt nu met juridische stappen. De naam San Francisco Bay Oakland International Airport maakt volgens haar inbreuk op het handelsmerk van San Francisco International Airport. De luchthaven heeft sinds 2012 een merkregistratie bij het Amerikaanse merkenbureau van het woordmerk San Francisco International Airport voor luchthaven diensten in het algemeen. De naam van de luchthaven wordt al sinds 1954 gebruikt.

Volgens Oakland zal de voorgestelde rebranding van de luchthaven de ligging van Oakland juist verduidelijken. De nieuwe naam geeft aan waar de stad Oakland ligt, namelijk aan de Baai van San Francisco.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.