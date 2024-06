Jellyroll vs Jelly Roll

De feestband Jellyroll uit Philadelphia bestaat al 40 jaar. De band maakt bezwaar tegen het gebruik van de naam Jelly Roll door een countryzanger.

De feestband Jellyroll werd in 1980 opgericht en heeft sinds 2010 een registratie bij het Amerikaanse merkenbureau voor de merken Jellyroll en Jellyroll Band. Jellyroll heeft de countryzanger gesommeerd het gebruik van de naam te staken. Er werd getracht de zaak minnelijk te regelen, maar dat lukte niet. De raadsman van countryzanger Jelly Roll vroeg zich af of de artiesten wel met elkaar concurreerden. Jelly Roll bleef zijn naam gebruiken.

Feestband Jellyroll stelt dat zij al eerder aanzienlijke bekendheid genoot, al lang voordat Jelly Roll de naam gebruikte en zelfs voordat hij werd geboren.

Voordat de voor een grammy award genomineerde Jelly Roll actief werd, leverde een zoekopdracht naar de naam van Jellyroll op de meeste zoekmachines als eerste de verwijzing naar Jellyroll op. Nu levert een dergelijke zoekopdracht op Google meerdere verwijzingen naar countryzanger Jelly Roll op. De eerste verwijzing naar de feestband kan worden gevonden na het zakken van 20 plaatsen. De feestband vindt dat de verwarring die kan ontstaan haar schade toebrengt.

De verwarring wordt nog vergroot doordat Jelly Roll op 2 oktober 2024 een concert geeft in Philadelphia in het Wells Fargo Centre, waar ook de feestband regelmatig optrad. Daarnaast meent de feestband dat de associatie met naam Jelly Roll schade aan haar naam toebrengt, omdat Jelly Roll meerdere keren in de gevangenis heeft gezeten, o.a. wegens handel in drugs.

Jelly Roll werd in 1984 geboren als Jason Bradley DeFord en nam zijn artiestennaam in 2010 aan bij het uitbrengen van zijn mixtapes. De voormalige rapper kreeg in 2023, nadat hij van muziekgenre was veranderd, een award voor New artist Of the Year van het CMA, de Academy of Country Music Awards. De countrymuzikant gaat al sinds zijn kindertijd als Jelly door het leven. Het was een bijnaam die hij van zijn moeder had gekregen.

Merkenrecht in de USA

In de USA kunnen ook merkrechten ontstaan door het gebruik van een merk zonder registratie. In principe geldt in de USA het eerste gebruik van een merk als bepalend voor het ontstaan voor het recht. Jellyroll, de feestband, heeft ontegenzeggelijk de oudste rechten en daarnaast beschikt zij over merkregistraties.

Daarnaast gebruikt Jelly Roll zijn naam al geruime tijd en blijkbaar is er nooit eerder verwarring geweest. De vraag is waarom feestband Jellyroll niet eerder actie heeft ondernomen tegen Jelly Roll. Om discussie over gedogen van gebruik te voorkomen is het zaak om in een zo vroeg mogelijk stadium op te treden tegen het gebruik van een overeenstemmend merk.

Al eerder speelde een gelijkende zaak toen de band Lady Antebellum haar naam, in de Verenigde Staten wijzigde in Lady A. Anita White trad al 20 jaar op onder de naam Lady A en beschuldigde de wederpartij van merkinbreuk. Uiteindelijk werd deze zaak minnelijk geregeld.

