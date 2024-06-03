ان تسجيل علامة تجارية في مصر هو بمثابة اتخاذ خطوة مهمة نحو تأمين هويتك التجارية والتمتع بحقوق الملكية الفكرية في مركز تجاري رئيسي في شمال أفريقيا.

تقدم هذه المقالة نظرة عامة مفصلة عن عملية تسجيل العلامة التجارية والإطار القانوني الذي وضعته السلطات المصرية لتسهيل تسجيلها؛

ومع التجارة العالمية والتوسع الرقمي الحالي، فان حماية العلامات التجارية للشركات هو امر في غاية الأهمية، خاصة في وجود عوائق من الناحية القانونية.

إطار تسجيل العلامات التجارية في مصر

القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، يعرف العلامات التجارية على نطاق واسع لتشمل الأسماء والكلمات والرموز، وحتى الألوان التي تميز السلع أو الخدمات، و يمكن أن تكون رموزًا مرئية تشير إلى مصدر السلع أو الخدمات، وبالتالي تمييزها عن غيرها الخاصة بالآخرين، ويضمن هذا القانون حصول العلامات التجارية، بمجرد تسجيلها، على الحماية ضد الانتهاك والاستخدام غير المصرح به، وبالتالي حماية هوية العلامة التجارية.

خطوات تسجيل العلامة التجارية في مصر

I. أهلية الإيداع:

يكون لكل من الأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية، بغض النظر عن الجنسية، تقديم طلب للحصول على علامة تجارية في مصر.

وتمتد هذه الشمولية إلى الأجانب والكيانات الأجنبية، طالما أنها من دول أعضاء في منظمة التجارة العالمية أو لديها اتفاقيات متبادلة مع مصر، ويؤكد هذا الشرط التزام مصر بمعايير الأعمال الدولية ومعاهدات الملكية الفكرية.

II. عملية الايداع التفصيلية:

يجب تقديم طلب التسجيل إلى هيئة تنمية التجارة الداخلية (ITDA) مصحوبًا بالوثائق اللازمة مثل صور العلامة التجارية والأوصاف التفصيلية للمنتج أو الخدمة والتصنيف حسب تصنيف نيس.

تتضمن المستندات الأساسية التوكيل الرسمي وإثبات الهوية للأفراد ووثائق الكيان القانوني للشركة.

وبالنسبة للمتقدمين الأجانب، يلزم اتخاذ خطوات إضافية لتصديق المستندات وترجمتها إلى اللغة العربية، مع الالتزام بالمعايير القانونية في مصر.

III. فحص طلب العلامة التجارية:

بمجرد تقديم الطلب، تجري هيئة تنمية التجارة والصناعة فحصًا شاملاً للتأكد من أن العلامة التجارية لا تنتهك العلامات التجارية المسجلة الحالية أو تنتهك النظام العام والأخلاق.

وتتضمن عملية الفحص بحثًا تفصيليًا في قاعدة بيانات العلامات التجارية لتحديد أي تعارض محتمل مع العلامات التجارية السابقة، وهذا الأمر بالغ الأهمية لمنع النزاعات القانونية بعد التسجيل ولضمان تفرد كل علامة التجارية وتميزها عن غيرها.

IV. النشر للاعتراض:

بعد اجتياز مرحلة الفحص، يتم نشر طلب العلامة التجارية في الجريدة الرسمية للعلامات التجارية.

ثم يتم دعوة الجمهور والشركات الأخرى إلى مراجعة العلامة التجارية المقترحة لتبين اذ كانت متضاربة مع غيرها من عدمه، تسمح هذه الشفافية لأي طرف يعتقد أن تسجيل العلامة التجارية من شأنه أن ينتهك حقوقه بتقديم اعتراض / معارضة وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ النشر.

V. التعامل مع المعارضة:

إذا تم تقديم اعتراض، تقوم ITDA بمراجعة الاعتراضات المثارة، ثم تتاح لمقدم الطلب الفرصة للرد على هذه الاعتراضات، والدفاع عن تفرد العلامة التجارية وشرعيتها، ويضمن هذا التفاعل مراعاة حقوق جميع الأطراف قبل اتخاذ القرار النهائي. إذا تم حل المعارضة لصالح مقدم الطلب، تنتقل العملية إلى التسجيل.

VI. القرار المتعلق بتسجيل العلامة التجارية:

إذا لم يتم تقديم أي اعتراض، أو إذا تم التغلب على الاعتراض بنجاح، تستمر هيئة تنمية التجارة والصناعة (ITDA) في الموافقة على تسجيل العلامة التجارية.

ويتم في هذه المرحلة إصدار شهادة تسجيل تمنح لمقدم الطلب الحقوق الحصرية لاستخدام العلامة التجارية في مصر لمدة عشر سنوات مع إمكانية التجديد.

VII. عملية الطعن:

في حال رفض طلب العلامة التجارية، أو إذا اعترض مقدم الطلب على القرار المتعلق بالاعتراض، يوجد شرط لتقديم الطعن وهو تقديم الطعن خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغ القرار. وتتم مراجعة الطعون من قبل لجنة عليا أو محكمة، حسب طبيعة الطعن، لضمان توفر جميع السبل القانونية لتصحيح أي أخطاء محتملة في عملية اتخاذ القرار الأولية.

VIII. التسجيل النهائي والشهادة:

بعد التغلب على أي معارضة والحصول على موافقة هيئة تنمية التجارة والصناعة، يتم تسجيل العلامة التجارية رسميًا، وإصدار شهادة التسجيل.

تعمل هذه الشهادة كدليل قانوني على ملكية العلامة التجارية وتمنح صاحبها حقوقًا حصرية لاستخدام العلامة التجارية مع السلع أو الخدمات المدرجة في التسجيل.

والجدير بالذكر ان هذا التسجيل صالح لمدة عشر سنوات من تاريخ الإيداع ويمكن تجديده إلى أجل غير مسمى لفترات لاحقة مدتها عشر سنوات.

IX. تجديد العلامة التجارية:

للحفاظ على حماية العلامة التجارية وحصريتها، يجب على مالكها التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء المدة الحالية، وتتضمن عملية التجديد تقديم طلب مع رسوم التجديد المطلوبة إلى هيئة تنمية التجارة الداخلية؛

وما يستحق الإشارة اليه، ان التجديد في الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية لمنع العلامة التجارية من الانقضاء وامكانية تسجيلها من قبل الآخرين.

X.تنفيذ حقوق العلامة التجارية:

يعد التنفيذ جانبًا مهمًا لحماية العلامات التجارية في مصرح، حيث يحق لأصحاب العلامات التجارية اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تتعدى على حقوق علاماتهم التجارية.

ويتضمن ذلك الاستخدام غير المصرح به للعلامة التجارية على أو فيما يتعلق بالسلع/الخدمات التي تم تسجيلها من أجلها، وقد تشمل المطالبات القانونية أوامر قضائية لوقف الانتهاك، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الانتهاك.

خاتمة

يتضمن تسجيل علامة تجارية في مصر سلسلة من الخطوات المصممة لحماية الملكية الفكرية وفهم هذه الخطوات – بدءًا من التطبيق وحتى التنفيذ – يضمن قدرة الشركات على تأمين حقوق العلامات التجارية الخاصة بها والحفاظ عليها بشكل آمن وشامل.

ومن أجل الحماية المستمرة والاستفادة من هذه الحقوق بفعالية، يجب على مالكي العلامات التجارية توخي الحذر بشأن التجديدات والإنفاذ، واتخاذ إجراءات استباقية ضد الانتهاكات المحتملة.

وفى شركة اندرسن مصر، مع فريقنا ذو الخبرة الواسعة من محامي الملكية الفكرية، على اتم استعداد لمساعدتك في عملية تسجيل العلامات التجارية وكذلك في تنفيذ حقوق العلامات التجارية ضد أي انتهاكات.