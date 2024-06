Ny Rapport: Kopivarer Koster Kassen

Kopivarer koster årligt kosmetik-, legetøjs- og tøjindustrien i EU 16 milliarder euro i tabt omsætning.

Udover det tabte salg, som hvert år udgør 16 mia. euro, så estimeres det, at det årlige tab af arbejdspladser er næsten 200.000 job. Det fremgår af en netop offentliggjort undersøgelse fra EUIPO (European Union Intellectual Property Office).

Omsætning og arbejdspladser forsvinder pga kopivarer

Det fremgår af undersøgelsen (Economic impact of counterfeiting in the clothing, cosmetics, and toy sectors in the EU), at tøjindustrien alene indkasserer et tab på godt 12 mia. euro om året og mister cirka 160.000 job på grund af kopivarer.

Data er indsamlet i perioden 2018 – 2021 i 27 EU-medlemslande, inklusive Danmark (her dog kun for tøj- og kosmetikindustrierne).

Den danske tøjindustri er hårdt ramt af kopivarer

Ifølge undersøgelsen, så kan den danske tøjindustri notere sig et årligt omsætningstab på ikke mindre end 201 mio. euro, kosmetikindustrien mister 38 mio. euro. Dertil kommer mistede arbejdspladser på hhv. 1.772 og 690 for de to industrier.

Hent rapporten her.

Kopivarer er farlige på flere måder

Udover de helt konkrete følger af kopivarer, som beskrevet ovenfor, så har kopivarer ofte også betydning for såvel forbrugernes helbred, som virksomhedernes brands. Forbrugerne risikerer at få produkter, der indeholder skadelige materialer/ingredienser, fordi svindlerne ikke kerer sig om lovgivningen, men blot går efter at fremstille de billigst mulige produkter.

Set fra et brand-perspektiv er kopivarer også noget møg. Der er flere risici forbundet med det. For det første kan forbrugeren få et dårligt kopiprodukt, som de så vil forbinde med det originale brand. For det andet kan det være, at forbrugerne synes om kopiproduktet og dermed vil fortsætte med at erstatte originalen med kopien, hvilket naturligvis er rigtig kedeligt for den virksomhed, der har investeret i at udvikle og markedsføre originalen.

Hvordan kommer man kopivarer til livs?

Når salgskanalen er online platforme, er vejen frem konstant overvågning for at identificere eventuelle krænkelser af ens varemærke/r. Dertil er det nødvendigt at gribe hurtigt og konsekvent ind, dvs. håndhæve rettigheder. Alternativt vil svindlerne slå til igen.

Hvor ofte det er nødvendigt at overvåge afhænger af det specifikke varemærke og branchen. Vi tilbyder forskellige modeller, bl.a. abonnementsbaserede. Læs mere om, hvordan vi arbejder med online brand protection, og hvordan vi kan skræddersy en løsning, der matcher din virksomheds behov.

Som vi ser det kan noget af det, der kan stoppe svindlen – som i bund og grund er organiseret kriminalitet – være et samarbejde mellem flere aktører. Læs mere om det tema i vores artikel 'Systematisering af indsatser og lovgivning mod svindelhjemmesider – sådan kommer man dem til livs'.

Hvordan kan man forebygge kopivarer?

Vi må være ærlige og sige, at det med stor sandsynlighed aldrig vil lykkes at komme kopivarer helt til livs. Der vil altid være kriminelle, der er på spring efter en hurtig indtægt. Det betyder dog ikke, at man bare skal give op! Med det rette mix af forebyggelse, overvågning og håndhævelse, kommer man langt.

I dit private hjem har du måske installeret en tyverialarm, du har sikret dine vinduer, eller måske er der nabohjælp i kvarteret. På samme måde kan virksomhedens immaterielle aktiver sikres. Ved at etablere immaterielle rettigheder - varemærke, design, patent - så sendes der ikke kun et stærkt signal om, at dette er virksomhedens ejendom. Det er dokumenteret, at IPR har en forebyggende effekt. Derfor er det en god idé at have styr på sin IP, og her kan man med fordel starte med af få formuleret en IP-strategi.

Når først rettighederne er på plads, så står man stærkere, hvis de bliver krænket. Det er i den forbindelse altafgørende, at man løbende overvåger sin IP-portefølje og sidst - men absolut ikke mindst - reagerer omgående, hvis der finder krænkelser sted.

Sådan håndhæves IPR.

