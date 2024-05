Strategische handhaving van uw merkregistraties

Op zoek naar een gedegen kennismaking met de wereld van intellectueel eigendom (IE)? Registreer nu voor onze Webinar van 45 minuten waarin we de grondbeginselen van het IE-recht verkennen.

In de meeste landen geldt 'zonder registratie geen recht'. Daarom adviseren wij u om uw merk te registreren in de landen waar u het gebruikt of op korte termijn gaat gebruiken.

Naast het feit dat een geregistreerd merk een -vaak aanzienlijke-financiële waarde vertegenwoordigt, biedt een geregistreerd merk defensieve en offensieve mogelijkheden.

In defensieve zin geldt dat een ouder merk prevaleert boven een jonger merk. Met een geldig 'ouder' merkrecht (ouder dan het merk van de potentiële wederpartij), kan u niet van merkinbreuk worden beticht, en kunt u vrij van risico uw merk blijven gebruiken. Registreer daarom zo snel mogelijk uw merk in alle voor u relevante landen Als dat op orde is, heeft u uw eigen 'Freedom to Operate' gecreëerd.

Vanuit offensief perspectief zijn er verschillende redenen en mogelijkheden om actie te nemen tegen andere partijen in de markt. Primair zal een merkhouder willen kunnen optreden tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren en/of diensten. Immers in dergelijke gevallen leidt de merkhouder schade omdat afnemers kiezen voor producten voorzien van het inbreukmakende merk.

Ook zal een merkhouder willen voorkomen dat a) zijn merk verwatert (minder exclusief wordt), b) dat anderen met een overeenstemmend merk ongerechtvaardigd meeprofiteren van de zorgvuldig opgebouwde bekendheid en goodwill, c) dat namaakproducten van inferieure kwaliteit worden verhandeld, of d) dat er sprake is van niet geautoriseerde distributie of wederverkoop, of bijvoorbeeld e) dat het merk reputatieschade oploopt. Voor de handhaving van merkrechten biedt Novagraaf een scala aan diensten aan:

Bewakingsdiensten (Tools voor rapporteren van nieuwe aanvragen van overeenstemmende merken naar wens ingesteld en bijvoorbeeld gericht op de markt in het algemeen, of op (specifieke) concurrenten of geselecteerde landen zodat in voorkomend geval tijdig bezwaar gemaakt kan worden)

Merkonderzoeksdiensten (om door het uitvoeren van identieke of uitgebreide onderzoeken in de relevante merkregisters vast te stellen wat er aan potentieel bezwaarlijke merken staat ingeschreven)

Online Merkgebruik Monitoringdiensten (Tools voor het verkrijgen van periodieke overzichten met betrekking van online gebruik en misbruik van uw merken op bijvoorbeeld online handelsplatformen zoals Marktplaats, Ebay, Amazon, Ali Baba etc., of op social media zoals Insta, TikTok, YouTube of X)

Het sommeren van inbreukmakers (Vaak leidt het sturen van een sommatiebrief al tot een oplossing, een gesprek of een regeling, of het intrekken van een merk of het staken van gebruik van een merk)

Administratieve procedures (Opposities, verzoek tot doorhaling, Domeinnaamgeschillen;

Begeleiden van gerechtelijke procedures (Inbreuk, Verbod, Beslaglegging, Schadevergoeding;

Douane Handhavingsverzoeken (na indiening van een verzoek tot handhaving bij de Douane in relevante landen zal de douane proactief uw merk en eventuele inbreuken opsporen en - bij vermoeden van inbreuk - beslag leggen en rapporteren)

Uitgebreide Online Brand Protection Tools (geautomatiseerde Online monitoring van merkgebruik en Notice and Take down systemen (Het automatisch instellen van actie tegen getraceerde illegale onlineadvertenties, social media posts, of websites)

