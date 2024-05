ARTICLE

Onderscheidend vermogen is een belangrijk beoordelingscriterium voor de registratie van een merk. Toch zijn er soms herhaalde patronen te spotten bij merken en logo's. Vooral rondom evenementen willen merkhouders vaak inhaken.

Zo zijn er veel merken en logo's die inhaken op Koningsdag. Ook grote evenementen als EK en WK voetbal en de Olympische Spelen leiden tot creatieve reclame strategieën, waar ook intellectueel eigendomsbescherming bij komt kijken. In dit artikel lopen we een aantal andere trends langs die u wellicht ook zijn opgevallen.

Als u denkt aan het merk Apple, dan denkt u vast ook aan een zwart silhouet van een appel waaruit een hap is genomen. Dit is echter mijlen verwijderd van Apple's allereerste logo – een tekening van Isaac Newton die een boek leest onder een appelboom met APPLE COMPUTER CO. geschreven in een serif lettertype. De eenvoud van Apple's huidige logo draagt bij aan de herkenbaarheid van het merk. Ook Nike's kenmerkende zwarte ‘swoosh' logo draagt bij aan haar sterke visuele identiteit. In onze praktijk zien wij dat er meer merkhouders zijn die deze gedachtegang volgen. De keuze voor eenvoudige logo's is wellicht te danken aan een groeiende voorkeur voor eenvoud in ontwerpen. Deze minimalistische, stilistische keuze straalt vaak een gevoel van eenvoud en tijdloosheid uit.

Groene merkinschrijvingen

Het bewustzijn rond duurzaamheid en het milieu groeit, zowel onder individuen als ondernemingen. Deze toenemende milieubewustheid is ook terug te zien in het toenemend aantal ‘groene' merken en logo's. Een onderzoek over groene EU merken van EUIPO toont een algehele jaarlijkse groei van het aantal groene Gemeenschapsmerken en merkinschrijvingen bij het Europese merkenbureau EUIPO. In deze context is groen een aanduiding voor merken die betrekking hadden op goederen of diensten die gericht waren op milieubescherming en duurzame ontwikkelingen. Er is een toenemende interesse in het uitstralen van een groen imago door ondernemingen.

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence is een begrip dat inmiddels goed is ingeburgerd in de maatschappij. Generatieve AI-programma's staan toe dat het invoeren van eenvoudige (of omslachtige) prompts kan leiden tot een nieuw merk of logo. Of de uitvoer daadwerkelijk origineel is en bescherming verdient, wordt in verschillende contexten uitvoerig besproken. Generatieve AI heeft de grenzen van creativiteit flink verlegd. Het is dan ook te verwachten dat er de komende jaren een toename zal zijn van applicaties voor door AI gegenereerde merken. Een met AI gegenereerd merk kan dan ook in aanmerking komen voor merkbescherming, mits het onderscheidend vermogen bezit.

Uiteindelijk is een trend een indicator voor publieke aandacht of interesse. Voor een succesvolle merkinschrijving is het natuurlijk de kunst om een merk te kiezen dat zich voldoende onderscheidt van bestaande merken, terwijl het wel herkenbaar en opvallend genoeg is om een blijvende indruk achter te laten bij het gewenste publiek. Merkcreatie is een proces waar juridische aspecten een onderdeel vormen samen met communicatieve elementen die merkstrategie bestendigen.

