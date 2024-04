ARTICLE

Een oppositie wordt beoordeeld op visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming. Fonetisch en begripsmatig zijn de merken identiek, visueel duidelijk niet. Waarschijnlijk worden de producten in dezelfde winkels verkocht ondanks dat het hier om alcoholische en niet alcoholische drank gaat of zijn beide dranken met dezelfde naam te verkrijgen in de horeca.

Het merk Mother wordt door Monster Energy gebruikt voor een niet alcoholische drank. In tegenstelling tot het merk waar men bezwaar tegen heeft dat wordt aangevraagd voor gin. Monster Energy is zeer actief in de bestrijding van inbreuk op haar rechten. Dat is van belang omdat er altijd bedrijven zullen zijn die willen meeliften op de bekendheid van het bekende merk. Bovendien kan het niet optreden tegen inbreuk leiden tot verwatering van een merk en zelfs het verlies van rechten.

