Puma beschouwt het gebruik van de termen nitro, nitro-infusion of run on nitro van Brooks als merkinbreuk en beslist verder actie te ondernemen in Nederland. De vordering in kort geding werd afgewezen omdat, aldus de rechter, het merk NITRO geen onderscheidend vermogen zou bezitten.

De populariteit van het (hard)lopen gaat hand in hand met de stijgende rivaliteit tussen fabrikanten. Brooks brengt schoenen aan de man die gebruikmaken van stikstof in de zolen. Om dit kenmerk aan te duiden wordt verwezen naar de woorden nitro, nitro-infusion of run on nitro. Concurrent Puma gebruikt ook de term NITRO voor loopschoenen, maar beschikt wel over een licentie op het merk NITRO.

