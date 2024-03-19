我们的商标团队分析了2023年在印度尼西亚提出商标异议的趋势，并提供了2024年的预测。

印度尼西亚有2.78亿人口，是许多企业的重要市场。该国每年收到约10万份国内商标申请，且在过去五年中，这一数字一直在增长。虽然境外申请的增长率放缓，境外申请人每年提交1.1万份注册申请，也很希望在印度尼西亚获得商标保护。

长期以来，驰名商标侵权和恶意申请一直是个问题。我们基于2022年至2023年400件商标异议的相关数据，全面分析趋势并为权利人提供建议。

针对第3、9、25和35类的异议申请占比较高

大多数异议是针对第25、9、3和35类商标提出的，分别占2022年至2023年期间异议总量的23%、23%、21%和15%。根据印度尼西亚知识产权局（DGIP）2022年年度报告的数据，这些也是最受欢迎的商标申请类别。

图1：异议量排名前六的类别（2022-2023年）

来源：Rouse

多年来，在印度尼西亚，与驰名商标近似甚至相同的商标在第25类与时尚相关的商品上申请注册。来自欧洲和美国的奢侈品牌和时尚品牌在商标抢注者中似乎很受欢迎。因此，根据我们的数据，商事法院已受理67起涉及第25类商标的纠纷，平均每年7起。

最近，近似商标申请的问题开始蔓延到第9类和第35类，涉及与软件、在线和电子商务行业相关的商品和服务。这与疫情导致加速发展的数字和在线行业趋势相符。

异议成功的共同点

在2022年至2023年间，"与在先商标（印度尼西亚）近似"是商标局最认可的理由，占商标异议有利决定的80%以上。这表明，在印度尼西亚通过提交申请来获得在先权利的重要性。

其他理由，例如"与驰名商标近似"和"恶意申请"分别排在第二和第三位。然而，这些理由在异议成功中所占比例，远远不及"与在先商标近似"。



图2：2022-2023年异议获胜的理由

来源：Rouse

根据我们的数据和经验，在以下情况下，"驰名商标"的理由被接受的几率更高：

该商标的驰名程度享誉业内；

正在印度尼西亚使用；或

印度尼西亚的消费者可以在网上接触到该商标。

但是，事实上，印度尼西亚没有法律要求商标在被认定为驰名商标之前必须在使用。一个可能的原因是，商标审查员可能更熟悉他们自己知道的商标。

至于恶意这一理由，如果商标几乎相同，或者如果异议方能够提供恶意证据（例如，有文件证明商标申请人是前雇员，或者申请人过去有抄袭驰名商标的历史），则这一理由单独获得支持或与驰名商标的理由一起获得支持的可能性更高。

其他可能的理由是对现有版权的保护。通常，如果可以提交版权证据，包括其他司法管辖区的版权登记，这一理由成功的几率更高。

为什么有必要在审查前提出异议

遗憾的是，由于审查员的做法不一致，无法保证商标局在审查期间会引用在先的注册商标。尽管商标可能几乎相同，申请在同一类别上的商品和服务也可能被视为不类似。因此，一些法院撤销行为涉及类似商品上高度近似的商标，而这些商标已经通过了商标局的审查。

此外，在没有异议的情况下，审查员缺乏以驰名商标和恶意为由驳回申请的依据。一旦第三方商标获得注册，只能通过费用高昂的法院诉讼来撤销该商标。

与其他司法管辖区的漫长程序不同，印度尼西亚的商标异议相对简单——所有证据都必须在异议提交时及公告后两个月内提交。提交理由书后，异议方即可等待官方决定，预期在9到12个月内作出。

品牌所有者应如何保护自己的商标

商标所有者应建立重要商标的监控提示，确保在相关类别上有全面的商标布局。仅仅依靠海外商标注册和在海外使用可能并无优势，因为商标局在审查商标异议时采取保守的做法，更重视将在先的印度尼西亚商标注册作为异议成功的依据。

由于过去几年在时尚和数字平台行业申请了许多近似的商标，因此，这些行业的商标权利人必须更加关注并加强其商标布局。

鼓励商标所有者收集和管理在商标使用方面的证据，特别是在印度尼西亚。这样的准备对于在异议中有效主张驰名商标和提出恶意论点至关重要。

2024年预测

2023年的数据凸显了保持警惕和见闻广博对于在印度尼西亚注册阶段保护商标权的重要性，特别是因为唯一能撤销注册商标的方法是费用高昂的法院诉讼。

但现在，异议决定下发得更快，一般是在9到12个月内。我们希望，在有证据的情况下，商标局将考虑更多基于驰名商标的理由，并采取更有力的方法来驳回第三方的恶意申请。对于合法的品牌所有者来说，这将是一个令人鼓舞的迹象。

本文于2024年1月首次在《世界商标评论》发表。

中文校对：赵楠，罗思国际

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