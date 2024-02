ARTICLE

Al meer dan twee decennia is Thom Browne een pionier in extravagante en luxe mode, met een unieke en onderscheidende stijl met een sterke focus op klassiek vakmanschap. Met zijn voorliefde voor sporten heeft hij in 2021 het voltallige team van FC Barcelona gekleed. Al sinds het prille begin van het ontstaan van het modellabel Thom Browne in New York, reageert Adidas op hun gebruik van strepen als merkteken. In 2007 besloot Thom Browne om af te stappen van het gebruik van drie strepen en over te gaan naar het gebruik van vier strepen. In deze zaak gaat het echter over een ander strepen-merk.

In 2017 diende Thom Browne een merkaanvraag in voor een driestrepenmerk (rood-wit-blauw, met aan beide uiteinden nog een wit randje), een logo dat ze vooral consequent gebruiken als kenmerkend detail bij hun kleding en accessoires. Adidas diende hiertegen oppositie in omdat het van mening is dat het teken de consument in verwarring kan brengen over herkomst van de kledij en accessoires.

Ondanks dat beide partijen actief zijn in de mode-industrie, de merken gelijkaardige goederen beschermen en een gelijkaardig doelpubliek beogen (met een gemiddeld tot hoog aandachtsniveau) is het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van oordeel dat de algemene indruk van de tekens voldoende verschillend is en dat het onwaarschijnlijk is dat het relevante publiek een verband zal leggen tussen de conflicterende tekens. De oppositie is hiermee ongegrond verklaard.

Daarnaast ving Adidas ook in de VS al een aantal keren bot. Daar oordeelde de jury in Manhattan vorig jaar nog dat Adidas niet heeft kunnen aantonen dat consumentenartikelen van Thom Browne kunnen worden aangezien voor producten van Adidas. De aanzienlijke schadeclaim van Adidas werd hiermee verworpen.

