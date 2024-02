ARTICLE

Merkhouders bieden hun producten vaak online aan op verkoopplatformen. De producten worden daarenboven eveneens door andere verkopers (of ‘vendors') op deze online marktplaatsen verkocht. Deze kanalen bieden vele voordelen, maar hoe zorg je ervoor dat dit alles vlot en in vertrouwen verloopt? Hoe weet je dat je geen namaak koopt als consument?

Amazon ontwikkelde in 2017 haar Amazon Brand Registry om merkhouders te helpen hun intellectuele eigendom beter te beschermen en te waken over hun merkaanwezigheid op het platform.

Het idee is dat de gebruiker haar merkrechten op Amazon pro-actief kan beheren en afdwingen.

Amazon wil de verkopers, de consument – en ook zichzelf als platform – zo beter beschermen tegen fraude en misbruik en inbreukmakende inhoud online voorkomen, opsporen en verwijderen.

Hoe werkt het?

Voor het inschrijven bij Amazon Brand Registry is een (in behandeling zijnde of) geregistreerd merk vereist. Dit wil zeggen dat elke verkoper in het bezit van een geldig (ingediend of) geregistreerd merk kan deelnemen aan het Amazon Brand Registry programma, voor zover het een woordmerk of een woord-beeldmerk betreft.

De kwalificatie wordt strikt nagekeken bij het Merkenbureau. Het is daarom van groot belang dat de doorgegeven informatie strookt met de gegevens van de registratie van het merk. Indien dit niet het geval is, dan kunnen er problemen ontstaan zoals het niet kunnen verkopen van jouw producten op het platform.

Naast bescherming verhoogt aanwezigheid in het Register ook de zichtbaarheid van het merk op het platform. Om die reden zien we een aanzienlijk groeiend aantal ingeschreven merken op het platform. Als merkengemachtigde staan we de merkhouder met veel plezier bij om dit online avontuur tot een succes te maken!

