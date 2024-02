ARTICLE

Pour motiver sa décision de rejet, le Tribunal énonce que l'expression « the science of care » pourra être considérée par le public pertinent comme l'ensemble des connaissance relatives au bien-être et à la santé d'une personne. Dès lors, et dans la mesure où, ladite expression ne « présente pas, au regard des règles syntaxiques, grammaticales, phonétiques ou sémantiques de la langue anglaise, un caractère inhabituel, cette expression véhicule un message simple, clair et non équivoque, qui n'est pas de nature à lui conférer une originalité ou une prégnance particulière, à nécessiter un minimum d'effort d'interprétation ou à déclencher un processus cognitif, et qui, par suite, n'est pas susceptible d'indiquer au public pertinent l'origine commerciale des services pour lesquels la requérante conteste la décision attaquée ».

En l'espèce, la société allemande Medela Holding AG a procédé en août 2021 au dépôt d'une marque internationale THE SCIENCE OF CARE, visant notamment l'Union Européenne, pour des produits et services des classes 3, 5, 8, 9, 10, 11, 18, 20, 21, 25, 28, 41 et 44.

