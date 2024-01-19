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Що відбувається, коли розвиток бренду виходить з-під впливу компанії-власника

Кожен з нас щодня, сам того не помічаючи, користується генеричними товарними знаками. Це коли памперсами називають усі підгузки, а не лише продукцію під брендом Pampers. Або ксероксом — копіювальні апарати усіх виробників, а не лише компанії Xerox.

Світовий досвід

Західні компанії реагують на такі прояви дуже різко. Бо якщо їх бренд розвивається не ними і використовується у видозмінених формах, це призводить до розмивання торгової марки. Такий знак в результаті може втратити правову охорону.

Наприклад, компанія Coca-Cola серйозно бореться проти того, щоб їх торгова марка набула в обігу загального значення, наприклад, «солодкого газованого напою», а не напою саме цього виробника з саме такими властивостями. Бо тоді приватний знак стає генеричним, родовим поняттям. І власник ризикує втратити всі привілеї, які надаються державою щодо цього знаку.

У згаданих випадках мова йде не просто про зареєстровані торгові марки, а про так звані «добре відомі знаки». Коли компанія реєструє такий знак, їй надається ширша правова охорона держави, ніж для звичайної торгової марки.

Зазвичай знак реєструють щодо конкретного переліку товарів і послуг. Добре відомий знак охороняється не тільки щодо тих товарів і послуг, відносно яких він визнаний добре відомим. А також до неспоріднених товарів і послуг.

"Oсоба, яка продає, виробляє, імпортує чи рекламує товар або надає послугу, вкладає багато грошей і зусиль в просування та відомість бренду. І такому знаку необхідно, захищаючи права його інвестора, надати більше потенційних можливостей для захисту"

- Олександр Мамуня

Яскравий приклад — знак Google, який є добре відомим щодо конкретних послуг в мережі Інтернет. Коли відбулася спроба зареєструвати такий знак для кондитерських виробів, компанія Google на підставі знаку, визнаного добре відомим, скасувала цю реєстрацію.

Такий підхід цілком логічний. Адже особа, яка продає, виробляє, імпортує чи рекламує товар або надає послугу, вкладає багато грошей і зусиль в просування та відомість бренду. І такому знаку необхідно, захищаючи права його інвестора, надати більше потенційних можливостей для захисту.

Наприклад, людина може подумати, що солодощі Google виготовляються за ліцензією, за погодженням, франшизою, в партнерстві або співробітництві з компанією Google — і очікувати певної якості. Таким чином, буде підвищуватись попит на такий товар, хоча він насправді може не мати відповідних характеристик.

Україна

Українське законодавство також передбачає захист таких брендів — і вітчизняні компанії мають користатися своїм законним правом. Ми вважаємо, що знак «Цитрамон» є добре відомим щодо компанії «Дарниця». Ми маємо підстави так вважати, бо можемо надати докази, що компанія тривалий час широко популяризувала цей знак щодо власних товарів. Вона вклала у виробництво та просування «Цитрамону» значні кошти. І споживач асоціює цей знак саме з виробником «Дарниця».

Компанія GfK проводила спеціальне дослідження, яке підтвердило широку відомість препарату «Цитрамон-Дарниця». Ось пряма цитата зі звіту Gfk.

«Опитування показало високий рівень довіри, знання і оцінки якості Цитрамон-Дарниця". У формуванні позитивного іміджу грали роль шанобливе ставлення до виробника, тривала історія взаємодії з препаратом в сім'ях, високий рівень задоволеності дією».

Хтось скаже: але ж «Цитрамон» — радянська назва! Так. Але держава Україна вибрала такий правовий шлях, при якому радянські бренди можуть належати певним особам. Ті компанії, які користувалися цим знаком у радянські часи, або інвестували в нього вже за часів незалежної України, можуть бути власниками знаку, що визнаний державою добре відомим. В Росії інше законодавство: там радянські бренди не можуть належати певному правовласнику.

"Потреби відповідної групи пацієнтів можуть бути задоволені на українському ринку за рахунок ліків інших виробників з аналогічним ефектом, але іншою назвою"

- Олександр Мамуня

Першим виробником і власником бренду «Цитрамон» в Україні, який системно та масштабно вже тривалий час інвестує в цю торгову марку, є саме «Дарниця». Ми як представники «Дарниці», захищаючи права інтелектуальної власності нашого клієнта, в судовому порядку визнаємо недійсними свідоцтва на знаки «Цитрамон», заявки на реєстрацію яких були подані пізніше за наші, а також скасовуємо державну реєстрацію відповідних лікарських засобів. Наприклад, реєстрацію препарату «Цитрамон-Здоров'я», який фактично копіював не лише назву, а й біло-зелену упаковку, яку пацієнти асоціюють з «Цитрамоном-Дарниця».

Хочу підкреслити: визнання недійсним інших цитрамонів не призведе і не може призвести до монополії. Адже потреби відповідної групи пацієнтів можуть бути задоволені на українському ринку за рахунок ліків інших виробників з аналогічним ефектом, але іншою назвою. Так, наприклад, торгова марка Aspirin вже більше століття належить виключно компанії Bayer. Але це зовсім не означає, що Bayer — монополіст на ринку, бо є дуже багато ліків з подібною дією, просто вони інакше називаються. Те ж саме буде і з «Цитрамоном».

У зв'язку із наведеним згадується також історія зі знаком «Корвалол». Компанія «Фармак» вже не перший рік судиться, намагаючись визнати недійсним свідоцтво на торгову марку «Корвалол-Дарниця». Але в усіх судових інстанціях, до яких звертався «Фармак» на підставі власного добре відомого знаку «Корвалол», їх позов проти Дарниці був відхилений як необґрунтований та безпідставний.

Усі можливості для оскарження відповідного рішення суду «Фармак» вичерпав ще у 2011 році. Але все ж таки вирішив поновити той судовий спір, фактично створивши нову підставу для звернення до суду — знак «Корвалол Corvalolum». Однак до відомості вже цього нового знаку серед пацієнтів та до дотримання процедури визнання його добре відомим в Україні є дуже багато запитань, що ставить новий позов від великий сумнів.

Originally Published by НВ Бізнес

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