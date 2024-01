ARTICLE

Le tribunal a donc conclu que la Chambre de recours avait à juste titre noté que l'élément 'Nivea' occupait une position dominante au sein de la demande de marque et que les marques antérieures formaient un ensemble homogène au sein duquel il était impossible d'isoler les éléments 'skin' et 'ident', contrairement à l'élément 'skin-identical' dans la demande contestée - qui, de plus, était facile à comprendre et avait un faible degré de distinctivité par rapport aux produits couverts.

Le demandeur a d'abord soutenu que l'élément verbal 'skin-identical' avait une position distincte et autonome au sein de la demande de marque, de sorte que l'élément 'Nivea', qui était "incontestablement renommé", et l'élément 'Q10', descriptif des produits désignés par la marque, ne devraient pas être pris en compte aux fins de l'évaluation du risque de confusion entre les marques en conflit. Le trait d'union entre les éléments 'skin' et 'identical' dans la demande contestée était dépourvu de caractère distinctif et, par conséquent, ne pouvait pas accentuer les différences visuelles et phonétiques avec les marques antérieures.

