У Радянському Союзі назви давалися лише для позначення продукту, а не для вказівки на їх приналежність певному виробнику. Тому компанія «Фармак» не має законних підстав вважати «Корвалол» своїм добре відомим знаком.

Про це розповів партнер юридичної фірми AEQUO Олександр Мамуня, коментуючи тривалий судовий спір між фармацевтичними компаніями «Фармак» та «Дарниця».

"Корвалол» був відомий як фармацевтичний препарат, який лікує певні хвороби. Функцію вказівки на конкретного виробника цей знак не виконував"

- Олександр Мамуня

За його словами, радянська система взагалі не передбачала права інтелектуальної власності виробника на знаки для товарів і послуг, оскільки товарні знаки - це інструмент конкуренції, а за умов планової економіки конкуренція відсутня. Олександр Мамуня навів приклад судового позову, який стосувався іншого радянського фармацевтичного бренду - «Діазолін».

Так, 28 січня 2020 р. Верховний Суд виніс рішення, яке фактично скасовує реєстраційні свідоцтва компанії «Фармак» на знаки для товарів і послуг «Діазолін Diazolinum», «Діазолін» и Diazolinum.

"Свідоцтва були визнані недійсними з тієї ж причини: «Діазолін» не має розрізняльної здатності відносно виробника - цей знак став загальновживаним ще за радянських часів"

- Олександр Мамуня

Нагадаємо, між київськими фармкомпаніями «Фармак» і «Дарниця» вже 16 років тривають суди за бренд «Корвалол». «Фармак» називає себе єдиним виробником «Корвалолу» з часів СРСР, хоча препарат з такою назвою випускали 70 фармацевтичних заводів Радянського Союзу.

У 2011 р. «Фармак» повністю програв «Дарниці» процес, де предметом спору було позначення «Корвалол». Проте в 2017 р. «Фармак» відновив судову тяжбу, змінивши предмет спору на «Корвалол Corvalolum».

Влітку 2017 р. Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) визнала позначення «Корвалол Corvalolum» добре відомим по відношенню до «Фармака». Рік потому Київський апеляційний господарський суд за скаргою «Дарниці» скасував рішення МЕРТ. «Фармак», у свою чергу, оскаржив рішення апеляційного суду.

25 червня 2019 р. Велика палата Верховного Суду направила справу на повторний розгляд до суду першої інстанції на формальних підставах. 30 жовтня 2019 р. Господарський суд Києва виніс рішення на користь «Фармака», але «Дарниця» подала апеляцію, і тепер справу розглядає Київський апеляційний суд. Наступне її засідання відбудеться 12 лютого 2020 р.

«Фармак» заснований у 1925 р., це одна з найбільших фармкомпаній України. У 2018 р. компанія збільшила чистий прибуток на 25,16%, до 1,05 млрд грн.

Фармацевтична компанія «Дарниця» заснована в 1930 р.. З 1998 р. є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 р. компанія збільшила чистий прибуток на 37,3%.

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