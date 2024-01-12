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"Назва седативного лікарського засобу "Корвалол" з моменту його створення за часів СРСР не асоціювалося з конкретним виробником, а тому спроби компанії "Фармак" привласнити цей бренд виключно собі не справедливі."

- Олександр Мамуня

Як відомо, між київськими фармкомпаніями "Фармак" і "Дарниця" вже 16 років йдуть суди за бренд "Корвалол". "Фармак" називає себе єдиним виробником "Корвалолу" з часів СРСР, хоча препарат з такою назвою випускали 70 фармацевтичних заводів Радянського Союзу.

"В умовах планової економіки не існувало права інтелектуальної власності радянських виробників на знаки для товарів і послуг. Знаки не виконували свою функцію - відрізнити товари одних виробників від аналогічних товарів інших виробників. Товарні знаки - це елемент конкуренції, а в плановій економіці конкуренція взагалі не передбачалася. Тому не було жодного мотиву асоціювати це позначення з конкретним виробником"

- Олександр Мамуня

За його словами, в СРСР назви давалися тільки для позначення власне продукту, але не вказували на належність його до певного виробника.

"Була булочка "Міська", і ніхто не знав, який саме хлібозавод виробляв цю булочку. Точно так само і "Корвалол" був відомий як фармацевтичний препарат, який лікує певну хворобу. Функцію вказівки на конкретного виробника цей знак не виконував"

- Олександр Мамуня

Мамуня нагадав, що 28 січня Верховний суд виніс рішення, яке фактично позбавляє компанію "Фармак" монопольного права на використання товарного знака "Діазолін". Судові процеси навколо цього знака тривали кілька років.

"Свідоцтва на цей знак були визнані недійсними з тієї самої причини: "Діазолін" не має розрізняльної здатності щодо виробника - цей знак став загальновживаним ще за радянських часів. І навіть у словниках вживається слово "діазолін" як родове поняття ліків з певним терапевтичним ефектом"

- Олександр Мамуня

Нагадаємо, в 2011 році "Фармак" повністю програв "Дарниці" процес, де предметом суперечки було позначення "Корвалол". Але в 2017 році "Фармак" відновив судову тяганину, змінивши предмет спору на "Корвалол Corvalolum".

Влітку 2017 року Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим щодо "Фармаку". Через рік Київський апеляційний господарський суд за скаргою "Дарниці" скасував рішення МЕРТ. "Фармак", своєю чергою, оскаржив рішення Апеляційного суду. 25 червня 2019 року Велика палата Верховного суду скерувала справу на повторний розгляд до суду першої інстанції на формальних підставах.

30 жовтня 2019 року Госпсуд Києва виніс рішення на користь "Фармаку". Але "Дарниця" подала апеляцію, і тепер справу розглядає Київський апеляційний суд. Наступне його засідання відбудеться 12 лютого 2020 року.

АТ "Фармак" засноване в 1925 році. Є однією з найбільших фармкомпаній України. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% - до 1,05 млрд грн.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 37,3%.

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