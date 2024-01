ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Een succesvolle registratie van het 'kerst'-merk geeft u echter niet het recht om anderen te verbieden het woord te gebruiken om de feestdag zelf te vieren. Concurrenten kunnen het woord 'Kerstmis' nog steeds gebruiken in advertenties, in etalages of online (d.w.z. beschrijvend gebruik). De registratie geeft het exclusieve recht op het gebruik van het merk in een specifieke markt van producten en diensten. Hiermee kunt u uw recht afdwingen en voorkomen dat concurrenten uw 'kerst'-merk gebruiken voor dezelfde producten en/of diensten als die waarop uw merk betrekking heeft.

Een merk is een intellectueel eigendomsrecht op een teken dat uw producten en diensten onderscheidt van die van uw concurrenten. Dit kan een woord zijn, een logo, een driedimensionale vorm, een kleur, een geluid of zelfs een geur. Het is alleen mogelijk om een merk te registreren voor bepaalde producten en diensten indien er geen identiek eerder merk is geregistreerd voor dezelfde producten en/of diensten.

Kerstmis is een feest waarbij cadeautjes worden gegeven, wat de economie stimuleert, maar het is ook het laatste feest voor de uitverkoop van januari. Aangezien een merk een waardevolle troef is voor een bedrijf, vraag u zich misschien af of het mogelijk is "Kerstmis" als merk te registreren.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Intellectual Property from European Union

Court Of Appeal Diverges From CJEU On Trademark Acquiescence Law Gowling WLG The Court of Appeal of England and Wales has delivered a landmark judgment (Industrial Cleaning Equipment v Intelligent Cleaning Equipment & Another [2023] EWCA Civ 1451)...

Commercial Drive, Technical Innovation And Intellectual Property Strategy – A Recipe For Success HLK The collaborative relationship between Supercritical Solutions and HLK demonstrates how valuable it can be for an early-stage company and its advisor to form a genuine partnership...

Emotional Perception AI: A Deep Dive Into The Impact Of The Recent Judgement On UKIPO Practice Relating To ANNs (And Beyond…?) HLK The High Court judgement in Emotional Perception AI Ltd v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks [2023] EWHC 2948 (Ch)...

The Importance Of IP Data Verification In Every IP Strategy Questel Access to accurate, high-quality, and relevant data is crucial for your IP strategy. Find out how to identify discrepancies and update records effectively.

IP Trends In The Aerospace Sector 2023 Questel The patent filing dynamic for academics and research organizations in the aerospace field is not only high but also following an exponential growth curve.​