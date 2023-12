De jaarlijkse megahit werd voor het eerst uitgebracht in 1994 en maakt steevast deel uit van menig wintervakantie playlist. Mariah Carey is een van de bestverkopende artiesten aller tijden. Het nummer bracht sinds 1994, verspreid over vier decennia, ruim 600 miljoen dollar aan royalty's op.

Het is dan ook niet zo verrassend dat de zangeres probeert haar intellectuele eigendomsrechten veilig te stellen. Verschillende merken werden op haar naam ingediend voor het teken MARIAH CAREY, evenals merken met enkel de voornaam MARIAH (voor nachtkleding en lingerie).

Mariah is hét kersticoon, bij uitstek in de Verenigde Staten. Haar lied is kenmerkend voor alles wat met de feestdagen te maken heeft. Daarom heeft de zangeres in 2021 specifiek merkbescherming aangevraagd voor QUEEN OF CHRISTMAS, QOC, PRINCESS CHRISTMAS en CHRISTMAS PRINCESS, voor een scala aan producten gaande van cosmetica tot kleding. Maar het United States Patent and Trademark Office (USPTO) weigerde het merk QUEEN OF CHRISTMAS. Tijdens de oppositieperiode reageerden andere kunstenaars op drie van de vier bovengenoemde merkaanvragen, om te voorkomen dat Carey de termen zou monopoliseren. Ook werd aangehaald dat Kerstmis voor iedereen is en niet is bedoeld als eigendom van één persoon. De term CHRISTMAS wordt echter veelvuldig gebruikt in verband met merkenregistraties en -aanvragen wereldwijd.

Om mogelijke ongemakkelijke stiltes tijdens het feestmaal te vermijden, presenteren we hierbij enkele leuke weetjes over Mariah Carey;

Mariah dankt haar naam aan het nummer 'The Call The Wind Maria' uit de musical 'Paint Your Wagon' (voor het eerst gespeeld op Broadway in 1951).

De zangeres is een grote fan van Marilyn Monroe, haar dochter heet 'Monroe' naar de overleden actrice.

Mariah Carey heeft een stembereik van vijf van de acht octaven, wat haar een iconische zangeres maakt. Wist je trouwens dat haar moeder een operazangeres en stemcoach was?

Patti LaBelle is de meter van Carey.

Mariah Carey had meer nummer één hits dan Elvis Presley en Michael Jackson;

Mariah is de eigenaar van haar masteropnames: zij bezit haar eigen muziekcatalogus.

