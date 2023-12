ARTICLE

Als fan van Depeche Mode of U2 kent u ze zeker wel, de typische zwart-wit foto's gemaakt door Anton Corbijn. Zijn kenmerkende fotografeer stijl, vaak in vierkant formaat met diepe zwarte tonen, geeft de geportretteerde rauw, maar tegelijk zeer persoonlijk weer.

Dit soort ‘artwork' kan je in beperkte oplage kopen, voorzien van een handtekening van de fotograaf en een echtheidscertificaat.

Wat is een echtheidscertificaat?

Een echtheidscertificaat is – zoals de naam zelf aangeeft – een document dat de echtheid van een kunstwerk garandeert. Het bevestigt dat het kunstwerk – in dit geval de foto-afdruk – is gemaakt door de kunstenaar of auteur die eraan is verbonden. In voornoemd geval, geeft het certificaat aan wie de fotograaf is (Anton Corbijn), welk procedé werd gebruikt om de afdruk te maken (bijvoorbeeld print), op welk materiaal het is gedrukt (vaak papier gemonteerd op aluminium), en in welke oplage de afdruk werd gemaakt (editie).

Een echtheidscertificaat is verbonden aan het kunstwerk zelf en volgt de volledige levenscyclus van het kunstwerk als een geheel, van aankoop tot doorverkoop. Het certificaat bewijst dat het werk gemaakt is door een bepaalde kunstenaar – het werk is dus authentiek, wat van belang is voor de waardebepaling.

Het certificaat kan enkel en alleen worden uitgeschreven door de kunstenaar (of zijn erfgenamen), een kunstgalerie (of de agent van de kunstenaar), een veilinghuis, een kunsthandelaar of een kunstexpert.

Een ‘echte' Clint Eastwood?

In 2020 werd Anton Corbijn gevraagd de authenticiteit te bevestigen van een van zijn portretten van Clint Eastwood. Op een online veilingplatform werd het portret te koop aangeboden als een nummer 295 afkomstig uit een gelimiteerde reeks van 300, vergezeld van een echtheidscertificaat.

Ter algemene informatie, op een veiling bij Sotheby's Amsterdam, werd een soortgelijk portret in 2008 verkocht voor achttienduizend euro, een toenmalig internationaal veilingrecord. Het portret getiteld ‘Clint' was gesigneerd door Anton Corbijn en genummerd 18/20.

De auteur erkende het certificaat voor de online veiling echter niet, de editie kwam hem niet bekend voor. Hij verklaarde later voor de Rechtbank van Amsterdam dat hij doorgaans slechts series van 20 exemplaren of minder laat afdrukken.

Aangezien de aanbieder van de foto geen bewijs kon leveren dat de foto met toestemming van de fotograaf tot stand was gekomen, komt dit neer op te koop aanbieden, dan wel weggeven van reproducties zonder toestemming van de auteur, wat de situatie een auteursrechtinbreuk maakt.

