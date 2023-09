ARTICLE

La requérante cherchait en outre à contester la validité de la décision de l'EUIPO en invoquant le caractère administratif de la classification de Nice et, sans que cela soit contesté, il était nécessaire de recourir à la classification de Nice pour déterminer, le cas échéant, la portée et même la signification des produits et services pour lesquels une marque a été enregistrée (voir l'affaire DTM Ricambi/OHMI (T-199/13)). Le Tribunal a estimé que, compte tenu du sens littéral clair de la liste des produits de la classe 25, à savoir "vêtements, chaussures, chapellerie", la considération selon laquelle les vêtements, d'une part, et le service de fabrication de vêtements, d'autre part, peuvent être distingués l'un de l'autre et ne peuvent être confondus dans le cadre de la démonstration de l'usage sérieux de la marque contestée, résultait d'une interprétation parfaitement cohérente.

