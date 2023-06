ARTICLE

Bij het ontwikkelen en handhaven van uw anti-namaakstrategie is het belangrijk om samen te werken met een partner die de uitdagingen begrijpt waarmee merkeigenaren worden geconfronteerd in hun strijd om namaakactiviteiten op te sporen en ertegen op te treden. Zorg ervoor dat de leverancier die u kiest een duidelijke en bewezen strategie heeft, evenals expertise op het gebied van de regels en vereisten in de voor u belangrijkste rechtsgebieden, de huidige bedreigingen en veelgebruikte kanalen voor illegale handel kent en de kosten en processen die komen kijken bij elke fase van de handhaving helder kan uitleggen. De juiste IE-provider weet uit ervaring waar u moet beginnen en eindigen met uw inspanningen tegen namaakactiviteiten, dus gebruik die kennis en laat u begeleiden en helpen bij het nemen van uw eerste – en volgende – stappen in de richting van het opbouwen van een effectieve en meetbare actiestrategie.

Gebaseerd op een wereldwijde enquête onder haar leden, publiceerde INTA in mei het benchmarkrapport over de bestrijding van namaak. Dit rapport geeft waardevolle inzichten in hoe merkeigenaren aankijken tegen de omvang en impact van namaakgoederen, de effecten van de COVID-19 pandemie op piraterij en online namaak, alsmede wat er nodig is om het probleem aan te pakken, rekening houdend met de beschikbare middelen, budget en kennis.

Namaak en piraterij zijn constante uitdagingen voor merkeigenaren in zowel online als offline kanalen. Het Anti-counterfeit Benchmark Report dat in mei is uitgebracht door de International Trademark Association (INTA) biedt waardevolle inzichten in zowel de omvang van het probleem als de middelen die nodig zijn om het aan te pakken.

