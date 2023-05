ARTICLE

De jaarlijkse bijeenkomst van de International Trademark Association (INTA) vindt dit jaar plaats in Singapore (16-20 mei) en belooft een boeiende conferentie te worden. De sessies die voor de conferentie zijn gepland, benadrukken dat merkenrechten niet de enige rechten zijn waarmee rekening moet worden gehouden als het gaat om brand protection, zegt Luke Portnow.

De jaarlijkse INTA-conferentie schenkt dit jaar veel aandacht aan blockchain, trade dress, auteursrecht en modelbescherming. Deze complementaire gebieden maken deel uit van de kern van ons werkgebied: de bescherming en handhaving van intellectueel eigendom (IE).

Merken worden volgens de EU Trade Mark Regulation en nationale wetgeving over de hele wereld gedefinieerd als 'elk teken waarmee goederen of diensten van een onderneming kunnen worden onderscheiden van die van andere ondernemingen'. Het kan zijn dat merkaanvragen geweigerd worden omdat het merk niet onderscheidend is. Zo zal een vorm die voortvloeit uit de aard van de waar zelf, of een vorm die nodig is om een technisch resultaat te verkrijgen, of een vorm die 'substantiële waarde toevoegt', niet als merk kunnen worden geregistreerd. (Bekijk hier ons recente webinar over het beschermen van productverpakkingen voor meer informatie.)

De onderwerpen die gepland staan voor de INTA conferentie benadrukken dat merkenrecht niet de enige grondslag is waarmee rekening moet worden gehouden bij het zoeken naar bescherming en handhaving van intellectueel eigendom.

Modelrecht

Zo is een modelrecht een vaak vergeten maar zeer effectief IE-recht. Ook bekend als 'trade dress', biedt het, indien geregistreerd, de eigenaar 25 jaar bescherming voor het model zelf, maar ook voor elk model dat dezelfde indruk wekt bij het relevante publiek.

Inbreuk op een geregistreerd model vereist eigenlijk geen verwarring of verkeerde voorstelling van zaken over de oorsprong: het gaat erom of het andere product te veel lijkt op het geregistreerde model. De vraag is of de ‘algemene indruk' hetzelfde of anders is in de ogen van een geïnformeerde gebruiker.

Een bruikbaar recent voorbeeld hiervan is de uitspraak in het langslepende proces tussen Marks & Spencer en de (budget) supermarktketen Aldi. M&S heeft met succes zijn vier in het VK geregistreerde modellen afgedwongen waardoor Aldi (behoudens beroep) zijn oplichtende jeneverflessen zal moeten inleveren en/of vernietigen. Geregistreerde modelrechten gaven de doorslag in deze zaak.

Auteursrecht

Auteursrecht is een al lang bestaand erkend IE-recht dat grenzen overstijgt sinds de totstandkoming onder de Berner Conventie in 1886. In modernere tijden kijken we nu ook naar blockchain als bewijsmiddel om auteursrecht en bijbehorende rechten te bewijzen en te handhaven tijdens het proces van het creëren van werken door agenten of werknemers.

We kijken ernaar uit om te zijner tijd enkele inzichten op het gebied van merkbescherming van INTA's jaarlijkse bijeenkomst te delen. In de tussentijd, of je nu persoonlijk aanwezig bent in het Sands Expo & Convention Center, Singapore (16-20 mei) of online deelneemt (27-29 juni), staat het team van Novagraaf-experts voor je klaar om je IE-behoeften te bespreken. We hebben dit jaar een team van zeven deelnemers, wat ons een geweldige kans biedt om klanten en onze agenten te ontmoeten en opnieuw persoonlijk contact te leggen sinds de pandemie.

