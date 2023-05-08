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15 квітня 2023 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності" № 2974-IX ("Закон"). Закон спрямований на гармонізацію українського законодавства у сфері інтелектуальної власності зі стандартами ЄС у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

Закон запровадив такі ключові нововведення:

уточнення, що вилучення з цивільного обороту та знищення товарів, виготовлених або введених в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності, а також матеріалів і знарядь, що використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності, здійснюється за рахунок особи, яка вчинила таке порушення;





запровадження нового засобу правового захисту – разової грошової виплати - замість вилучення з цивільного обороту та знищення товарів, матеріалів і знарядь, що порушують права інтелектуальної власності. Однак цей засіб захисту може бути застосований лише за умови, що порушення прав інтелектуальної власності було ненавмисним і без недбалості, а застосування інших способів захисту було б неспівмірним заподіяній шкоді;





передбачення додаткових засобів витребування доказів у вигляді інформації про походження та мережі розповсюдження товарів або надання послуг, що порушують права інтелектуальної власності, у справах про порушення прав інтелектуальної власності;





уточнення, що відшкодування шкоди, завданої порушенням прав інтелектуальної власності, здійснюється шляхом відшкодування збитків або шляхом виплати компенсації та/або завданої моральної шкоди. Розмір компенсації не може бути меншим за розмір винагороди, яка була б виплачена за надання дозволу на використання прав на відповідноий об'єкт інтелектуальної власності.

Очікується, що Закон забезпечить виконання зобов'язань, взятих Україною в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема тих, що стосуються цивільно-правових заходів, процедур та засобів захисту прав інтелектуальної власності.

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