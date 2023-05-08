15 квітня 2023 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності" № 2974-IX ("Закон"). Закон спрямований на гармонізацію українського законодавства у сфері інтелектуальної власності зі стандартами ЄС у сфері захисту прав інтелектуальної власності.
Закон запровадив такі ключові нововведення:
-
уточнення,
що
вилучення
з
цивільного
обороту та
знищення
товарів,
виготовлених
або
введених в
цивільний
оборот з
порушенням
прав
інтелектуальної
власності,
а також
матеріалів
і знарядь,
що
використовувалися
переважно
для
виготовлення
товарів з
порушенням
прав
інтелектуальної
власності,
здійснюється
за рахунок
особи, яка
вчинила
таке
порушення;
-
запровадження
нового
засобу
правового
захисту –
разової
грошової
виплати -
замість
вилучення
з
цивільного
обороту та
знищення
товарів,
матеріалів
і знарядь,
що
порушують
права
інтелектуальної
власності.
Однак цей
засіб
захисту
може бути
застосований
лише за
умови, що
порушення
прав
інтелектуальної
власності
було
ненавмисним
і без
недбалості,
а
застосування
інших
способів
захисту
було б
неспівмірним
заподіяній
шкоді;
-
передбачення
додаткових
засобів
витребування
доказів у
вигляді
інформації
про
походження
та мережі
розповсюдження
товарів
або
надання
послуг, що
порушують
права
інтелектуальної
власності,
у справах
про
порушення
прав
інтелектуальної
власності;
- уточнення, що відшкодування шкоди, завданої порушенням прав інтелектуальної власності, здійснюється шляхом відшкодування збитків або шляхом виплати компенсації та/або завданої моральної шкоди. Розмір компенсації не може бути меншим за розмір винагороди, яка була б виплачена за надання дозволу на використання прав на відповідноий об'єкт інтелектуальної власності.
Очікується, що Закон забезпечить виконання зобов'язань, взятих Україною в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема тих, що стосуються цивільно-правових заходів, процедур та засобів захисту прав інтелектуальної власності.
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