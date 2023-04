ARTICLE

In zijn prejudiciële beslissing van december 2022 oordeelde het Hof van Justitie van de EU dat het weergeven door Amazon van advertenties voor namaakschoenen van Christian Louboutin de e-tailer aansprakelijk maakt voor online merkinbreuk. Savvy Kaushal vat de zaak samen.

De vraag wie verantwoordelijk is voor de handhaving van merkrechten op online marktplaatsen, zoals Amazon.com, kwam december vorig jaar aan de orde bij het Hof van Justitie van de EU (HvJEU). Het iconische schoenenmerk Christian Louboutin had de wereldwijde e-tailer aangeklaagd wegens merkinbreuk in België en Luxemburg nadat hij ontdekte dat Amazon.com regelmatig advertenties vertoonde voor kopieën van zijn schoenen met rode zolen.

Louboutin stelde dat de advertentiediensten van Amazon ertoe zouden kunnen leiden dat consumenten geloven dat de advertenties van Amazon kwamen in plaats van externe verkopers. De zaak werd verwezen door Arrondissementsrechtbank van Luxemburg en Ondernemingsrechtbank van Brussel naar het HvJEU voor een prejudiciële beslissing om te bepalen of en wanneer Amazon rechtstreeks aansprakelijk is voor merkinbreuk als gevolg van advertenties van derden.

Online merkinbreuk: factoren waarmee je rekening moet houden

In zijn uitspraak heeft het HvJEU een lijst met factoren gegeven waarmee rekening moet worden gehouden bij het bepalen of de aanbieder van een online marktplaats aansprakelijk is voor merkinbreuk. Deze factoren omvatten:

de manier waarop de advertenties worden gepresenteerd;

of de gemiddelde consument zou kunnen denken dat de aanbieder van de marktplaats de namaakgoederen in eigen naam en voor eigen rekening op de markt brengt;

of die operator een duidelijk onderscheid maakt tussen de diensten van de marktplaats en het gebruik van het merk voor commerciële doeleinden.

Het HvJEU oordeelde dat Amazon consequent advertenties voor de schoenen op Amazon.com presenteerde met zijn eigen logo, waardoor consumenten konden geloven dat de producten voor en door Amazon op de markt werden gebracht. Bovendien heeft het feit dat Amazon aanvullende diensten levert aan externe verkopers, zoals het beantwoorden van vragen van gebruikers en het afhandelen van retouren, hier ook aan bijgedragen

Hoewel het HvJEU niet tot de conclusie is gekomen dat Amazon zich schuldig heeft gemaakt aan merkinbreuk (aangezien een dergelijke definitieve conclusie nooit in een prejudiciële beslissing wordt gegeven), maakt de uitspraak de eigenaren van online marktplaatsen zoals Amazon wel vatbaarder voor directe aansprakelijkheid voor verkoop door derden van namaakproducten op hun platforms. Het is nu aan de nationale rechtbanken in België en Luxemburg om te beslissen of Amazon schuldig is aan online merkinbreuk.

Online merkinbreuk: hoe en wanneer te handelen

Het is cruciaal dat de uitspraak van het HvJEU het voor merkeigenaren ook eenvoudiger moet maken om vorderingen wegens online inbreuk op merken in te dienen tegen aanbieders zoals Amazon, in plaats van individuele vervalsers te moeten vervolgen, zoals momenteel het geval is.

Online marktplaatsen die hybride modellen gebruiken, zoals Amazon.com, moeten mogelijk hun website lay-out heroverwegen om ervoor te zorgen dat hun eigen producten duidelijk worden onderscheiden van de producten die door externe verkopers worden verkocht. Hierdoor kunnen klanten de bron van advertenties en de daadwerkelijke verkoper van de producten herkennen.

