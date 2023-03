ARTICLE

Op 24 februari 2023, zal ook Belize toetreden tot het internationale merkregistratiesysteem van Madrid. Dit betekent dat Belize in een internationale registratie (IR) kan worden aangewezen.

Het internationale systeem voor merkregistraties (ook bekend als het Madrid-systeem) maakt het mogelijk om door middel van één aanvraag merkbescherming aan te vragen voor één of meer landen die bij het Madrid-systeem zijn aangesloten. Belize wordt de 113e lidstaat en het 129ste land van het systeem van Madrid.

Deze toetreding versterkt de status van het Madrid-systeem als wereldwijde optie voor merkbescherming in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

De mogelijkheid om een groot aantal landen en regio's aan te wijzen in IR maakt het een steeds aantrekkelijker optie voor bedrijven. Voor een analyse van de voor- en nadelen van het systeem van Madrid, lees ons Engelstalige artikel 'International trademarks: Is the Madrid System right for you?'.

Wanneer jouw bedrijf zich op meerdere landen richt of op het moment dat het op het punt staat nieuwe markten te betreden, is het belangrijk om vast te stellen of jouw belangen in die landen en regio's voldoende beschermd zijn. Voor advies over de IR kan je contact opnemen met een van onze Novagraaf-consultanten of via onderstaande button.

Dit artikel is geschreven door Noa Rubingh, zij werkt bij de afdeling Knowledge Management. Zij werkt op ons kantoor te Amsterdam.

