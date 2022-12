Eintragung einer Marke in Liechtenstein – Gründe, Schutz und Vorgehen

ARTICLE

Prinzipiell kommt nach erfolgter Markeneintragung dem Markeninhaber der oben genannte Markenschutz zu. Die Eintragung ist während zehn Jahren vom Hinterlegungsdatum an gültig, kann jedoch auch verlängert werden. Zu bedenken ist jedoch, dass die Marke auch gebraucht werden sollte, zumal der Nichtgebrauch negative Folgen nach sich ziehen kann. Welche Möglichkeiten hat man denn nun in der Praxis, wenn man in seinem Markenrecht verletzt wurde? Das liechtensteinische Markenschutzgesetz sieht hierfür eigene Bestimmungen hinsichtlich des Rechtsschutzes vor. So kann etwa bei erfolgter Markenrechtsverletzung auf Verlangen des Verletzten ein Strafverfahren eingeleitet werden; vom Fürstlichen Landgericht wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen mitunter bestraft, wer vorsätzlich das Markenrecht eines anderen verletzt, indem er sich beispielsweise die Marke des anderen anmasst oder diese nachmacht oder nachahmt. Markenrechtsverletzungen könnten aber auch zivilrechtliche Verfahren nach sich ziehen; das Fürstliche Landgericht kann unter anderem eine drohende Verletzung verbieten oder eine bestehende Verletzung beseitigen. Ebenfalls könnte unter Umständen je nach Einzelfall Schadenersatz geltend gemacht werden.

