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تعتبر العلامة التجارية هي الترجمة البصرية للسلع والمنتجات التي تقدمها الشركات، حيث تسعى الشركات دائما الى تسجيل علاماتها التجارية في مصر حتى يكون لها شكل مميز خاص مثبت يميزها عن غيرها من العلمات، الأمر الذي يجعله غير ملتبس مع باقي الكيانات القانونية الأخرى، حيث تعمل كل شركة علي إختيار العلامة التجارية التي تعبر عن غرض الشركة أو المنتج الذي تقدمه، وذلك بهدف جذب العملاء والمستهلكين للمنتج، فهي الوسيلة المشروعة للمنافسة بين الشركات، ويكون تسجيل تلك العلامة هو الطريق القانوني لحفظ حق كل شركة في الإحتفاظ بالعلامة التجارية الخاصة لها.

وسنقوم في هذا المقال ببيان احكام تسجيل العلامات التجارية في مصر وسنبدا بتوضيح ماهيتها وأنواعها وخصائصها وطرق التسجيل والقيود الواردة علي التسجيل كما تم النص عليها في القانون رقم 82 لسنة 2002 (قانون حماية حقوق الملكية الفكرية) .

أولاً: ماهية العلامات التجارية: لقد تم النص في المادة (63) من القانون رقم 82 لسنة 2002 علي المقصود بالعلامات التجارية ، حيث نص علي أن :

- العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجاً سلعة أو خدمة عن غيره، وتشمل علي وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو إستغلال زراعي، أو إستغلال الغابات أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما لدلالة علي مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة علي تأدية خدمة من الخدمات.

وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.

ثانياً: انواع العلامات التجارية التي يمكن تسجيلها في مصر ومجالات الاستخدام :-

1- علامة الصنع: هي تلك العلامة التي يستخدمها الصانع؛ لتمييز المنتجات التي يقوم بتصنيعها عن غيرها من المنتجات الأخرى.

2- علامة التجارة: هي تلك العلامة التي يستخدمها التاجر؛ لتمييز المنتجات التي يقوم ببيعها بعد شرائه لها أياً كان مصدر شرائها.

3- علامة الخدمة: هي تلك العلامة التي يستخدمها صاحب الخدمة؛ للدلالة علي نوع الخدمة التي يقدمها ومصدر هذه الخدمة.

كما توجد علامات تجارية أخري منها على سبيل المثال: علامة الأحداث، علامات المكان الجغرافي، العلامات التجارية الخاصة، العلامات التجارية الإعلامية، العلامات الإلكترونية.

ثالثاً: الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية:

يُقدم طلب تسجيل العلامة التجارية أو تعديلها إلي ادارة العلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية بواسطة صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتوكيل خاص علي الإستمارة المعدة لذلك.

ويتم تسجيل العلامة عن فئة، أو نوعية واحدة أو أكثر، من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وفقاً للشروط المنصوص عليها قانوناً؛ حيث يقتصر إستخدامها علي الفئة أو النوعية التي تم تسجيلها.

رابعاً : مدة الصلاحية لإستعمال العلامة التجارية ومن له الحق في التسجيل :

تكون العلامة التجارية مملوكة لمن قام بتسجيلها بشرط إستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أولوية إستعمالها من قبل الغير.

ويحق لمن كان أسبق إلي إستعمال العلامة ممن سجلت بإسمه أن يقوم بالطعن ببطلان التسجيل خلال مدة الخمس سنوات التالية للتسجيل، ويجوز الطعن ببطلان التسجيل للعلامة التجارية دون التقيد بمدة معينة متي ثبت ذلك بسوء النية لمن قام بالتسجيل .

لقد تم النص في المادة 66 من القانون المذكور علي أن:

مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي، أو إعتباري من المصريين، أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدي الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل؛ الحق في التقدم إلي ادارة العلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية وما يترتب علي ذلك من حقوق طبقاً لأحكام هذا القانون بطلب تسجيل علامة تجارية.

خامساً: القيود الواردة علي التسجيل (حيث لا يُسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي ):

1- العلامة التي لا تحتوي علي أي صفة مميزة ، و التي يكون من شأنها تضليل الجمهور، أو التي تحتوي علي صور للغير أو شعاراته ما لم يوافق علي إستعمالها.

2- العلامة المنافية للنظام العام و الأداب العامة.

3- العلامة التي تحتوي علي شعارات عامة أو أعلام أو الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو رموز دينية.

سادساً: خصائص العلامات التجارية:-

التميز: يجب أن تكون العلامة التجارية مميزة في الشكل وطريقة الكتابة واللون وأن تكون مبتكرة ولها رؤية بصرية وإبداعية مميزة؛ وذلك حتي يسهل علي التاجر،أو الصانع،أو مقدم الخدمة جذب العملاء،والموردين للمنتج الذي يقدمه، وتختلف عن العلامات المملوكة لغيرها من الشركات التي تقدم نفس المنتج أو الخدمة، ولا تضلل جمهور المستهلك. المشروعية: يجب ألا تخالف النظام العام أو الأداب العامة ، ولا تحتوي علي رموز دينية أو شعارات مخالفة للقانون.

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