ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

在经过7年时间后，Christian Louboutin红鞋底在日本的商标注册申请被驳回。

正如你可能还记得我们上一篇文章（ 点击此处阅读）所述，这家法国奢侈品牌卷入了一场旨在为其著名红底鞋获得商标注册的长期纠纷中。

2022年6月7日，日本专利局上诉委员会拒绝将Louboutin的红色鞋底注册为商标，理由是Pantone 18-1663TP-hued标志缺乏所需的显著性，无法在日本市场中被识别为Louboutin鞋的来源标志。上诉委员会表示，红底鞋已经上市几十年了，甚至可以追溯到1996年Louboutin开始在日本推出其昂贵的鞋子之前。

让我们从头开始。

2015年，Christian Louboutin在第25类申请了一个由红色（Pantone 18-1663TP）鞋底覆盖高跟鞋组成的颜色标识。

日本专利局审查员根据日本商标法第3（1）（iii）条驳回了该颜色标志的注册申请，称红色普遍被用于鞋上以提升其外观美感并吸引高跟鞋消费者。在1996年Louboutin鞋在日本推出之前，红色的高跟鞋和鞋子已经被广泛销售，直到现在。也就是说，在日本的相关消费者中，该颜色标识并没有作为Louboutin的来源标志而取得显著性。鉴于上述情况，根据第3（2）条，该商标被驳回注册。

2019年，Louboutin对收到的驳回决定提出上诉，申明Louboutin的红色鞋底作为一种颜色标识具有其显著性。

为证明其红色鞋底已取得显著性，Louboutin对3,149名目标女性进行了品牌认知的线上调查，其中超过50%的人将该颜色标识与Louboutin联系在一起。

据法国鞋业制造商称，这一情况清晰的表明，Louboutin的红色鞋底在相关消费者中具有显著性，即使缺乏固有的显著性，也应根据第3（2）条准予注册。

尽管进行了各种论证，上诉委员会还是认定，考虑到日本的其他鞋商已经销售了很多红色鞋底的鞋子，该颜色标识在所涉商品上缺乏显著性。

在谈到是否获得显著性时，委员会认定，调查不足以在全国范围内的相关消费者中确认申请商标已获得显著性。事实上，如果没有其他来源标识的帮助，消费者将无法仅仅因为红色鞋底而将Louboutin高跟鞋与竞争对手的鞋子区分开来。

除此之外，委员会认为，在相关行业中可以自由使用红色来提升鞋子的外观美感，如果准予注册将不可避免地对竞争者造成过度限制。

因此，日本专利局宣布该颜色标识无法进行注册。

自2017年4月1日起，由于法律修订，仅由颜色组成的商标可以在日本获准注册。因此，包括Louboutin在内的许多品牌都在努力确保日本对单色标志的保护。

然而，正如本案所证实的那样，日本专利局的立场相当严格，该局采取的立场是"原则上不允许对仅由单一颜色组成的商标进行注册。如果在使用中能够证明其产生了显著性，则将对其获准注册。"，很明显，这并不是发生在Louboutin身上的事情。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.