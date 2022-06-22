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Worldwide: [IP ASIA] Prosecco在新加坡–葡萄品种还是可保护的地理标志？

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Prosecco是一种传统上产于意大利北部的白葡萄酒，最近在新加坡发生了一场与其有关的地理标志（GI）纠纷。我们前段时间就此事写过一篇文章（点击此处），现在第二轮中情况发生了变化。

"Prosecco"这个词曾经被普遍认定为一个葡萄品种。然而，在2009年，根据欧盟法律制定的法令颁布后，该词已在欧盟注册并作为意大利东北部地区生产的一种葡萄酒的地理标志而得到维护。用于制造Prosecco的葡萄品种名称也相应地被重新命名为 "Glera"。

根据上述法令和与欧盟签订的双边协议，在一些市场，如中国、智利、南非、加拿大等，Prosecco已被阻止作为葡萄品种名称使用。

然而，部分其他市场的情况有所不同，包括澳大利亚和现在的新加坡，尽管意大利 Consozio Di Tutela Della Denominazione Di Origine Controllata Prosecco (联盟)试图在这些市场将Prosecco注册为地理标志，以便对意大利之外的Prosecco采取行动。

自本世纪初从意大利进口葡萄藤后，澳大利亚开始了Prosecco葡萄酒的生产。尽管2013年欧盟委员会试图在澳大利亚将Prosecco注册为地理标志，但澳大利亚酿酒师联合会设法提交了异议，理由是Prosecco只是一个葡萄品种的名称。

2019年，该联盟在新加坡提交了Prosecco的地理标志申请，但澳大利亚葡萄与葡萄酒公司基于以下理由提出了异议。

上述地理标志包含一个植物品种的名称，即葡萄品种"Prosecco"， 这可能会使消费者对产品来源产生误解；以及地理标志"Prosecco" 不符合 "地理标志 "的定义范围。

异议人主张，新加坡消费者不会将"Prosecco"视为仅源自意大利特定地区的产品。相反，它是一个通用术语，而不是特定地理区域。"Prosecco"葡萄酒的质量、声誉或其他特征基本上都可以归因于"Glera"葡萄品种。



澳大利亚和意大利的Prosecco葡萄酒 https://shopee.sg/

在2021年5月的一审裁决中，新加坡知识产权局（IPOS）驳回了基于上述两个理由提出的异议，并认定 "Prosecco "可以作为地理标志进行注册。

然而，今年年初，经上诉，新加坡高等法院推翻了IPOS的裁定，认为将"Prosecco "注册为地理标志可能会在产品的实际原产地方面误导消费者，因此驳回了其注册申请。

高等法院认为，"Prosecco "在澳大利亚大量种植并进行商业化生产，而澳大利亚在地理标志显示的原产地范围之外。因此，消费者很可能被地理标志误导，认为所有Prosecco葡萄酒都来自意大利，但实际上其中一些葡萄酒来自澳大利亚，因此Prosecco不可注册为地理标志。

本案表明，就消费者可能受到的误导以及可能在消费者中产生的实际混淆提供充分证据是十分重要的。

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