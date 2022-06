Bron: The Nothern Echo

Zara heeft bezwaar aangetekend tegen de aanvrage van het merk House of Zana, een lokale kledingzaak uit Darlington, UK, omdat zij van mening is dat de merken te veel overeenstemmen en er kans op verwarring is.

Zara is een Spaanse kledingketen die in 1975 werd opgericht. Nu is het een onderdeel van de Spaanse beursgenoteerde modegigant Inditex. Het concern verkoopt wereldwijd via 2000 winkels in 88 landen kleding en modeaccessoires.

House of Zana is in 2018 gestart met de verkoop en is gespecialiseerd in duurzame kleding van hoge kwaliteit. In december 2020 heeft zij twee merkaanvragen ingediend bij het Engelse merkenbureau voor zowel het woord/beeldmerk House of Zana in zwart-wit als wit/zwart voor kleding. In april 2021 had zij al een sommatie van Zara ontvangen om met het gebruik van House of Zana te stoppen. Maar zij heeft dit geweigerd.

Zara diende oppositie in tegen de twee aanvragen.

Volgens Zara bestaat het risico dat de consument de naam verkeerd uitspreekt, leest of hoort of anderszins opvat als Zara en dat de kans op verwarring groot is. Bovendien doet het gebruik van House of Zana afbreuk aan het onderscheidend vermogen van Zara en is er reputatie schade en kans op verwatering. Daarnaast stelt Zara dat de visuele en auditieve gelijkenis tussen de merken redelijk groot is. Er is volgens haar zowel kans op directe als indirecte verwarring. De term "House of" is beschrijvend en niet te monopoliseren. Het handgeschreven lettertype van het House of Zana-logo betekent dat het woord 'Zana' "slechts één kleine penseelstreek verwijderd" is van Zara. De gemiddelde consument zou een verband tussen beide bedrijven kunnen leggen. Zara zegt dat zij altijd nog bereid is de zaak minnelijk te regelen.

Andere uitstraling dan Zara

House of Zana beweert dat het een klein bedrijf is met een andere uitstraling dan Zara. De gemiddelde consument zou het verschil tussen de twee merken gemakkelijk kunnen begrijpen en niet in verwarring worden gebracht. Het zou voor elke gemiddelde consument duidelijk zijn dat zij op geen enkele manier probeert op de Zara keten te lijken. House of Zana zal altijd in die combinatie worden gebruikt en nooit los als Zana. Ondanks het feit dat beide merken visueel en auditief enigszins overeenstemmen zijn er volgens House of Zana ook duidelijke verschillen tussen beide merken. House of Zana bestaat uit drie cursief gestileerde woorden. Alles in aanmerking nemende zij er meer verschillen dan gelijkenissen.

Of Zara enige kans maakt moet blijken. De mate van overeenstemming is beperkt Ook de andere argumenten lijken niet zo sterk. Wel is Zara een bekend merk. Aan houders van een bekend merk komt een ruimere beschermingsomvang toe. Wij houden je van het verloop van de zaak op de hoogte.

Mocht je zelf betrokken raken in een discussie over merkrechten of mocht je van mening zijn dat iemand inbreuk maakt op jouw rechten neem dan contact op met jouw consultant of via de button hieronder.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.