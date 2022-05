ARTICLE

Foto van Defqon / Qdance

Fotografie Nico Alsemgeest

In 2005 werd er een schikking getroffen tussen het radiostation Q-music en organisator Q-dance over het gebruik van de beide namen. In april 2001 werd de merknaam Q-music bij het Benelux-Merkenbureau geregistreerd. Vier maanden later werd het merk Q-dance geregistreerd. Q music maakte bezwaar tegen de aanvrage van Q-Dance maar Q-dance beriep zich op een oudere inschrijving van de handelsnaam bij de Kamer van Koophandel in Nederland.

Destijds werd er een schikking tussen partijen getroffen die erop neer kwam dat Qmusic zijn merknaam mocht behouden als radiostation maar niet actief dancemuziek zou promoten.

Q-dance is van mening dat Qmusic de gemaakte afspraken schendt omdat Qmusic sinds oktober 2021 elke zaterdag- op zondagnacht een danceprogrammering uitzendt met programma's als: World Wide Club 20 met Armin van Buuren, A State of Trance met Armin van Buuren, het Beste van Tomorrowland, Jacked met Afrojack en Sunnery James & Ryan Marciano Beide partijen hebben hier regelmatig overleg over gevoerd en gecorrespondeerd maar kwamen samen niet tot een akkoord.

Dancemuziek is een groot begrip en dat vindt Qmusic ook, hierdoor gaven zij nadrukkelijk aan dat Q-dance zich op andere subgenres binnen dance-muziek richt dan Qmusic in hun zaterdagnacht programmering. De rechter daar snel mee klaar aangezien daarover niets expliciet in de tekst is opgenomen in de overeenkomst (die Qmusic vrijwillig is aangegaan) van 2005.

De Amsterdamse voorzieningenrechter heeft op 20 april 2022 bepaald dat Q-dance in zijn gelijk staat en heeft Qmusic bevolen per 3 mei 2022 te stoppen met zijn danceprogrammering. Qmusic heeft aangegeven in hoger beroep tegaan tegen de uitspraak van 20 april 2022, ondanks de rechterlijke aanmoediging om de kwestie aan de onderhandelingstafel op te lossen.

Naar verluid zijn partijen nu toch met elkaar in gesprek om tot op een oplossing te komen. Daardoor zijn de danceprogramma's de komende twee weken in ieder geval nog te horen.

