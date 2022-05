ARTICLE

European Union: In Balans Met Het Merk New Balance

New Balance Athletics, Inc. (New Balance) heeft een rechtszaak tegen Balance Athletica aangespannen. De kwestie werd minnelijk geregeld. Laatstgenoemde partij heeft zijn handels- en merknaam inmiddels gewijzigd in Vitality.

New Balance uit Boston is marktleider in atletiek schoenen en kleding en gebruikt de merken NEW BALANCE en NEW BALANCE ATHLETICS. Het bedrijf werd in 1906 opgericht en verkoopt zijn producten in meer dan 120 landen. De onderneming heeft honderden miljoenen dollars geïnvesteerd om de merken te promoten en heeft in de Verenigde Staten meer dan een miljard producten voorzien van deze merken verkocht. De merken NEW BALANCE en NEW BALANCE ATHLETICS behoren tot de meest waardevolle activa van de onderneming en zijn beroemde merken.

Balance Athletica en New Balance

Balance Athletica, uit Denver is een bedrijf in sportkleding die het verwarring wekkende overeenstemmende merk BALANCE ATHLETICA gebruikt om dezelfde goederen te verkopen aan dezelfde consumenten, met gebruikmaking van dezelfde marketingkanalen als New Balance. Verwarring in de markt heeft plaatsgevonden zie onderstaande advertentie.

New Balance begint een rechtzaak

New Balance is een rechtszaak begonnen om aan de verwarring een einde te maken. Volgens New Balance wil Balance Athletica meeliften op de bekendheid van New Balance. Bovendien heeft Balance Athletica onlangs een aanvraag voor een handelsmerk ingediend bij het Amerikaanse merkenbureau (USPTO) voor het merk ACHIEVE BALANCE voor, onder andere, schoeisel en kleding.

Sinds het einde van de jaren negentig heeft New Balance het merk ACHIEVE exclusief gebruikt met NEW BALANCE in haar advertenties, op de verkooppunten en op haar producten. En gedurende meer dan een decennium, gebruikte het bedrijf prominent het ACHIEVE merk op bijna elke schoenendoos die het verkocht, wat overeenkomt met honderden miljoenen paar schoenen

Het merk van Balance Athletica werd voor het eerst in 2018 gebruikt en in 2019 werd een merkregistratie verkregen. Gezien de grote bekendheid en het langdurige gebruik van de NEW BALANCE en NEW BALANCE ATHLETICS, moet Balance Athletica geweten hebben van New Balance ‘s rechten. Ook, gezien New Balance ‘s registraties voor haar merk NEW BALANCE, had Balance Athletica op zijn minst feitelijke kennis van de rechten van New Balance moeten hebben. Daardoor lijkt de inbreuk van Balance Athletica opzettelijk. Bovendien kan Balance Athletica door het gebruik van haar merk dat van New Balance doen verwateren.

Tijd voor rebranding

In september 2021 hebben de partijen de rechtbank meegedeeld dat zij de kwestie onderling hebben geregeld en afzien van de lopende zaak. New Balance laat weten blij te zijn dat de zaak is opgelost onder wederzijds aanvaardbare voorwaarden. Balance Athletica heeft kort geleden haar handelsnaam en merk gewijzigd in Vitality.

Merk onderzoek uitvoeren als eerste stap

Wanneer je een nieuw merk wil gaan gebruiken adviseren wij om een merkonderzoek uit te laten voeren naar de beschikbaarheid daarvan. Dat voorkomt een vervelende discussie met houders van oudere rechten en mogelijk zelfs een verbod op het gebruik van het betrokken merk of een rebranding met alle daaraan verbonden kosten, die niet opwegen tegen de kosten van een onderzoek.

