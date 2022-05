ARTICLE

Merkenbureau Novagraaf en naamgeving adviesbureau Globrands werken al lange tijd samen op verschillende internationale projecten. Maar lang niet iedereen in het vak weet dat. Mike Dijkstra Taurel, directeur Globrands en Max Hübner, Managing Director Novagraaf vonden het tijd om met hun samenwerking naar buiten te treden.

Investeren in je naam is investeren in waarde

Dat de twee specialisten elkaar hebben weten te vinden, is niet zo verwonderlijk: de opdrachtgevers van Novagraaf hebben regelmatig naamgeving- en merkstrategie gerelateerde vragen waar Globrands hen bij helpt, terwijl Globrands veel merkenrechtelijk onderzoek en registraties door Novagraaf uit laat voeren, waarbij de merkengemachtigde rechtstreeks met de klant in contact staat.

Maar het begint in eerste instantie allemaal met taal, vertelt Mike Dijkstra Taurel. 'Taal geeft ons de mogelijkheid iets te benoemen. Van spreektaal met eenvoudige, algemene woorden tot heel specifieke voor een bepaalde boodschap die we over willen brengen.' Door de woorden die we daarvoor kiezen, geven we aan die boodschap een betekenis of emotie die we over willen brengen, waarbij we vaak een combinatie van woorden op verschillende niveaus gebruiken. Bij merken gaat dat ook zo, aldus Dijkstra Taurel: 'Een merk communiceert nooit eenduidig, maar vormt zich met verschillende naamgevingniveaus. Zo heeft een merk als Philips een divisienaam (Healthcare), een pay off (together, we make life better), een tagline die uitlegt wat zij doen, een merkverhaal, categorienamen, productgroep namen, sub brands, productaanduidingen, specificaties, variantnamen et cetera.'

Trouw blijven aan essentie

Al sinds 1984 werkt naamgeving en verbal branding adviesbureau Globrands voor bedrijven en organisaties in transitie die niet alleen naar een naam op zoek zijn, maar die een potentieel sterk merk willen om hun plannen mogelijk te maken. Een onderscheidende naam die voldoet aan alle criteria en de basis legt voor het bereiken van hun doel: het bouwen van het nieuwe merk dat zij voor ogen hebben. Dijkstra Taurel: 'Globrands helpt bedrijven en organisaties zich te blijven vernieuwen en de basis te leggen voor nieuwe merken. In de loop der jaren heeft de vraag zich uitgebreid met het meedenken bij concept- en propositie-ontwikkeling, structureren van merkportfolio's en naamsystemen, merk- en merknaamstrategie en verbal branding-gerichte manuals.' Merken blijven relevant door zich te onderscheiden in een wereld die continu verandert, aldus Michael. 'Dat bereiken ze door trouw te blijven aan hun essentie, maar ook door met visie nieuwe merken of sub brands te ontwikkelen die op nieuwe kansen in kunnen spelen.'

Bedrijfswaarde

Alle communicatie rond het merk, in woord, beeld, reclame, pr, producten, mensen en alle activiteiten waarin het merk tot uiting komt, staan dus volledig ten dienste van het merk. De investeringen zijn erop gericht het merk bekend en succesvol te maken, zodat het merk de grootste waarde van het bedrijf vertegenwoordigt. Een waarde die ook op de balans tot uitdrukking komt.

Max Hübner legt uit: 'De registratie van een merk en/of design biedt daarbij de noodzakelijke bescherming van intellectuele eigendomsrechten tegen ongewenste inbreuken. Dit draagt bij aan de waarde van het merk, want hoe beter de bescherming, hoe groter de waarde van de intellectuele eigendom. Intellectuele eigendom is inmiddels zo'n belangrijk onderdeel van de bedrijfswaarde, dat de Europese Unie heeft bepaald dat bij fusies en overnames de merkwaarde op de balans dient te worden gezet. Ook daarom is een goed beheerde portefeuille van intellectuele eigendomsrechten onontbeerlijk.'

Sleutelrol

Als het belang van een merk zo groot is en daar zoveel geld naar toegaat, dan moet je merk vanaf de start dus goed in elkaar zitten, benadrukt Dijkstra Taurel. 'De juiste naam die aan alle criteria voldoet, speelt daarbij een sleutelrol, want het begint met een naam met intrinsieke merkwaarde die alles in zich heeft om tot een merk uit te groeien. Vooral als een merk internationaal actief wil zijn, komt er veel bij kijken om een goed bij de positionering en doelstellingen aansluitende naam te vinden, die linguïstisch, communicatief en concurrerend geschikt is, merkenrechtelijk goed beschermd kan worden en waarvan de gewenste domeinnaamextensie nog beschikbaar is. Dijkstra Taurel: 'Om een idee van de complexiteit te geven: er zijn 218 miljoen .com domeinnamen geregistreerd en klanten vragen ons nog steeds om een naam die .com vrij is. Dat vraagt wat zoeken. Ook Nederland doet het met zo'n 6,5 miljoen .nl registraties overigens niet slecht.' 'Wereldwijd zijn er in 2020 meer dan 17 miljoen merken geregistreerd', vult Hübner aan.

Juridische beoordeling

Hübner vervolgt: 'Een merk krijgt niet alleen waarde door het creëren van een merknaam en/of design met onderscheidend vermogen. Het vraagt ook om een juridische beoordeling voor het kunnen gebruiken. Het werk van Globrands is dan ook nauw verbonden met intellectueel eigendom, specifiek merkenrecht, handelsnaamrecht en merkregistratie. Om die reden werken Globrands en Novagraaf al vele jaren samen en vonden wij het tijd om daar eens nadrukkelijk mee naar buiten te treden.'

Novagraaf weet, door specialistisch vooronderzoek, of een gekozen merknaam en/of design goed bruikbaar is of mogelijk problemen op gaat leveren. Globrands kan daar op zijn beurt creatief op inspelen, waardoor conflicterende registraties van een nieuwe merknaam en/of design worden voorkomen. Hübner: 'Registratie is dus essentieel voor de ontwikkeling van de naamsbekendheid en positionering van het bedrijf, maar belangrijker nog: de waarde van een merk.'

Als de naam eenmaal is geregistreerd werken voor merkimplementatie zowel Globrands als Novagraaf samen met VIM Group, dat organisaties – lokaal en wereldwijd – helpt bij het analyseren, organiseren en implementeren van merkveranderingsprojecten en het verbeteren van merkmanagement.

