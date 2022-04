ARTICLE

De houder van een merkregistratie kan bezwaar maken tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke producten en/of diensten, als daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. Om rechten op een merk uit te kunnen oefenen, dien je te beschikken over een Merkregistratie. Zonder merkregistratie heb je geen merkrechten en kun je meestal niet succesvol optreden tegen misbruik van je merk door een ander.

In dit artikel leggen wij uit hoe je je merk het beste kunt bewaken.

Merkbewaking zorgt dat je snel op de hoogte bent

Jaarlijks worden er duizenden nieuwe merkaanvragen verricht. Wanneer jij jouw merk laat bewaken worden nieuwe merken in nationale en internationale registers met jouw merk(en) vergeleken. Met merkbewaking zorg je dat jij als merkhouder vroegtijdig een melding krijgt, wanneer een nieuw merk wordt gedeponeerd dat overeenstemt met jouw bestaande merk. Hierdoor kan je snel optreden tegen het inbreuk makende merk. Het tijdig signaleren van inbreuk op of misbruik van jouw merk is essentieel. Binnen een bepaalde termijn kan er namelijk goedkoop formeel bezwaar worden gemaakt door het instellen van oppositie. Het bewaken van een merk is geen eenmalige actie, maar vereist een proactief merkenbeheer.

Wanneer je geen actieve merkbewaking hebt, loop je het risico dat je te laat achter de nieuwe Merkaanvraag komt waardoor het instellen van oppositie niet meer mogelijk is. Vaak kan dan nog wel een duurdere procedure tot doorhaling van het indrukmakende merk worden gestart.

Merkbewaking in het relevante gebied

Een merkrecht kan worden verkregen in één of meerdere landen. Je rechten gelden voor de landen waarvoor je het merk hebt geregistreerd. Heb je merkrechten in de Benelux, dan krijg je geen melding van een aanvraag voor een overeenstemmende merk in andere landen. Registreer en bewaak je merk in de landen waar je het merk gebruikt of gaat gebruiken.

Iemand gebruikt jouw merknaam op internet maar registreert hem niet

Op basis van alleen merkbewaking krijg je geen melding indien iemand het merk gaat gebruiken zonder het zelf te registreren. Als aanvulling op onze merkenbewaking, biedt Novagraaf ook Online Brand Protection aan.

Online Brand Protection is een geavanceerde tool die inbreuk op het web, in app stores, online marktplaatsen, op sociale media en domeinnamen kan opsporen. De opsporing is gekoppeld aan een geavanceerde manier om snel en kosteneffectief op te treden tegen de gevonden inbreuk.

Bescherm en bewaak je merk en voorkom dat andere het zomaar gebruiken!

Wanneer je het vermoeden hebt dat iemand inbreuk maakt op jouw merk, neem dan zo snel mogelijk contact op met jouw Novagraaf consultant. Onze consultants kunnen je uitstekend adviseren over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

