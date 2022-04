ARTICLE

Op het eerste gezicht lijkt het gebruik van Purple Rain voor wijn misschien een liefdevol eerbetoon aan de overleden popster Prince. Maar volgens een lopende rechtszaak tussen L'uva Bella aanbieder van de wijn en de nalatenschap van Prince, heeft het merk - dat niet alleen een naam deelt met een Prince nummer, album en film, maar ook een uitdrukking is die hij decennia voor de introductie van de wijn populair maakte - eigenlijk heel weinig met Prince te maken.

Een popartiest in de funk- en rocktraditie

Naast zanger, componist, gitarist, toetsenist en bassist was hij danser, platenproducer, filmregisseur en acteur. Prince overleed in 2016. Purple Rain is een ballad van Prince en The Revolution. Purple Rain was de hoofdtrack van het gelijknamige album . Het nummer won een Oscar voor het beste nummer van 1984 en werd in veel landen een nummer één hit.

Purple Rain Wijn

L'uva Bella is een wijnhuis uit Lowelville in Ohio. Het werd in 2006 opgericht en sinds 2019 verkoopt L'uva Bella wijn onder de merknaam Purple Rain. Het bedrijf kreeg een merkregistratie, echter in de zomer van 2021 werd door de Erven Prince een doorhalingsactie gestart vanwege mogelijk verwarringsgevaar en de suggestie dat er tussen beide bedrijven een relatie zou bestaan.

Purple Rain is ter wereld gebracht door Prince

De advocaten van de nalatenschap van Prince beweren dat "Purple Rain' geen woord is in de Engelse taal. Prince koos de uitdrukking en maakte het beroemd door middel van een album en een succesvolle film. De grote meerderheid van de consumenten brengt 'Purple Rain' direct in verband met Prince.

Volgens L'uva Bella staat het haar vrij om de term te gebruiken. Een ander bijzonder argument dat zij aanvoert is dat er geen verwarring kan ontstaan omdat Prince geheelonthouder was. De fans van Prince, die op de hoogte zijn dat hij geheelonthouder was zouden volgens L'uva Bella nooit een alcoholhoudend product associëren met de artiest. Volgens de wijnmakers is het onredelijk te veronderstellen dat de Purple Rain wijn zou worden ondersteund dan wel afkomstig zou zijn of op enigerlei wijze in verband zou kunnen worden gebracht met of verbonden zijn aan Prince."

Creatief bedacht maar of L'uva Bella zich daarmee uit de zaak zal kunnen redden lijkt niet waarschijnlijk.

De U.S. Trademark Trial and Appeal Board zal naar verwachting in de komende maanden een uitspraak doen in deze zaak. Wij houden u van de uitspraak op de hoogte

Originally Published by Ultimate Classic Rock

