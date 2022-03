ARTICLE

Het Amerikaanse DC Comics, onder meer bekend als uitgever van de stripverhalen van Superman, Batman en Wonder Woman heeft de strijd tegen het merk Wonder Mum voor cosmetica van Unilever verloren.

Wonder Woman was een van de eerste vrouwelijke helden in strips en is ook een van de bekendste. Wonder Woman maakte in december 1941 haar debuut in All Star Comics de op een na bestverkochte stripserie van DC Comics.

Unilever vroeg 2021 bij het Engelse merkenbureau de merknaam Wonder Mum aan voor cosmetische producten.

Oppositie tegen Unilever

DC Comics diende oppositie in tegen de aanvragen van Unilever. De stripgigant meent dat klanten zullen aannemen dat de producten, waaronder zeep, parfum en shampoo, verband houden met de superheldin. Vanwege de overeenstemming tussen de merken kan er verwarring ontstaan. DC Comics stelt dat Wonder Woman sinds haar ontstaan de beroemdste vrouwelijke superheld ter wereld is geworden. DC Comics beschikt over diverse merkregistraties voor het merk Wonder Woman in de UK o.a. ook voor cosmetische producten

Het oordeel is dat het niet voldoende overeenstemt

Het Engelse merkenbureau oordeelde echter dat de cosmeticalijn van Wonder Mum niet voldoende overeenstemt met het unieke auteursrecht van de superheldin, en dat de producten waarvoor het merk Wonder Mum wordt gebruikt ook geen bedreiging vormen voor de wereldwijde reputatie van Wonder Woman. Bovendien is er geen verwarrende gelijkenis aangezien het Wonder Woman-personage een superheldin is die alleen maar actie onderneemt, terwijl Wonder Mum een "voornamelijk Britse moeder" weergeeft.

DC Comics gaat in beroep bij het Hooggerechtshof

Zij vonden de beslissing van het Engelse merkenbureau onredelijk vindt en voegde eraan toe dat het Engelse merkenbureau had moeten vaststellen dat het merk van Unilever afbreuk zou doen aan de "ongelooflijk bekende" naam, reputatie en goodwill van Wonder Woman.

Unilever meent dat er geen risico bestaat dat het publiek de twee personages door elkaar haalt, met name vanwege Wonder Woman's 'onderscheidende en onveranderlijke kenmerken' - waaronder haar minimalistische' kostuum compleet met hoge laarzen, een korset, en lasso en schild.

De kans dat het Hooggerechtshof de beslissing van het Engelse merkenbureau bekrachtigt lijkt zeer groot. Wij houden u op de hoogte.

